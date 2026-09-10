Identifican a la “Venada” como nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras caída de “Poncho”

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La “Venada” sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes. Foto: Especial

El Cártel de Los Reyes tendría un nuevo líder luego de la detención de Alfonso Fernández Magallón, el “Poncho”, y de la muerte de su cuñado, Luis Enrique Barragán Chávez, “R5”, abatido a finales de agosto.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, se trata de Jesús Ochoa Chávez, alias la “Venada”, un pistolero originario de Zamora que tenía un papel relevante dentro de la estructura criminal.

La “Venada”, posible nuevo líder del Cártel de Los Reyes

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, señaló que la organización se encuentra debilitada tras la caída de sus principales integrantes.

El funcionario explicó que las autoridades identificaron a la “Venada” como quien posiblemente podría asumir el control del grupo delictivo que opera en la zona.

“Hemos identificado a quien posiblemente pudiera tomar el control y sería alias la “Venada””, Israel Vega Rodríguez, Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal

De acuerdo con las autoridades, Ochoa Chávez tomó relevancia al ser de la primera plana en cuanto a labores operativas, y fue descrito como un hombre peligroso.

Ante este escenario, la Fiscalía estatal informó que mantendrá las acciones de investigación y los operativos para combatir al Cártel de Los Reyes.

Otros nombres en la disputa por el liderazgo

Dentro de la estructura familiar también fueron mencionados el “20” y el “Junior”, identificados como hijos de La Quiringua.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes, su poca experiencia habría influido para que, por ahora, no sean considerados como los principales candidatos para asumir el liderazgo.

Otro nombre señalado es el “Balta”, identificado como operador financiero del grupo criminal.

Según los reportes de seguridad, este operador habría diversificado los ingresos de la organización mediante empresas que operan en el municipio. Algunas de ellas contarían incluso con permisos para exportar aguacate.

Familiares forman parte de la estructura criminal

Las autoridades han identificado a, al menos, una veintena de familiares relacionados con este clan. Entre ellos habría hijos, cuñados, sobrinos y primos.

La Fiscalía indicó que continuará con las investigaciones y los operativos dirigidos contra la organización criminal, luego de la detención y muerte de sus principales líderes.

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