Caso Osmar: Fiscalía de Michoacán busca el origen del arma hechiza usada en el doble feminicidio

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Pese a que hubo sentencia, la Fiscalía General de Michoacán mantiene las investigaciones sobre el caso de Osmar “N”, el adolescente de 15 años que asesinó a dos profesoras al interior de la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas.

¿En qué se centra la investigación en Michoacán?

Actualmente, los trabajos se centran para conocer el origen de las piezas con las que el adolescente construyó el arma de manera artesanal, sin controles industriales ni normas de seguridad.

Para ello, se ha buscado incluso la colaboración de manufactureras de Estados Unidos y otras corporaciones de seguridad.

“Se continúa con el tema del rastreo del origen del arma, pero como ya se había mencionado, es un arma hechiza, del cual no se tiene rastro alguno de donde haya sido fabricada, pero se continúan las investigaciones, las muestras de información hacia las diferentes corporaciones y fabricaciones, en este caso también hacia Estados Unidos tenemos una colaboración con ellos”, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal.

El encargado del despacho de la Fiscalía michoacana reconoció también que nunca se pudo dar con el paradero del celular del menor, pese a las solicitudes hacia los padres de familia.

“No se localizó el celular, no fue posible, aun cuando se siguieron las técnicas de investigación para el rastreo del dispositivo, no fue posible la ubicación en el dispositivo del teléfono”, añadió Vega Rodríguez.

Descartan participación de más personas en feminicidio de maestras

Asimismo, descartó que en este doble feminicidio tuvieran participación más personas siendo Osmar el único autor intelectual y material del doble crimen, y que también se estén investigando a los padres por alguna omisión en su cuidado.

Vega Rodríguez cerró mencionado que está por definirse el mecanismo para el pago por concepto de reparación de daño a las familias de María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, el cual supera los 3.2 millones de pesos.

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