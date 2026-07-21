El “Licenciado” va a juicio; FGE confirma que no hay acuerdo para proceso abreviado

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Va juicio contra el “Licenciado” en Michoacán. Foto: SSPC

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, confirmó que el proceso contra Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, avanza hacia la etapa de juicio tras no concretarse el acuerdo para un procedimiento abreviado solicitado por el imputado.

En conferencia de prensa, el vicefiscal detalló que, aunque se exploró la vía del acuerdo, éste no prosperó.

“Estaba solicitando por ahí algunas reuniones para un posible acuerdo para lo que es el procedimiento abreviado. No se concretó absolutamente nada, entonces estamos esperando que nos fijen la audiencia intermedia para continuar la etapa del juicio“, señaló Vega Rodríguez.

El procedimiento abreviado es una figura del sistema de justicia penal mexicano que permite terminar un caso sin llegar a juicio oral. El imputado acepta su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena reducida.

Por otra parte, el funcionario indicó que la Fiscalía de Michoacán está preparada para llevar el caso del “Licenciado” a juicio.

“Estamos listos para el juicio. Es una investigación bastante fuerte la que se tiene, tanto con pruebas de investigación de campo, así como pruebas científicas que se recabaron de la mejor forma”, dijo.

Consultado sobre si la posible detención de otros implicados podría retrasar el proceso, Vega Rodríguez descartó cualquier postergación.

“Estamos listos para llevar el caso contra el ‘Lic’ (el ‘Licenciado’) sin ningún problema, independientemente de que se lleve a cabo alguna otra detención”, aclaró.

Jorge Armando “N” es señalado por autoridades estatales y federales como el autor intelectual y coordinador del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, al término de un evento público.

Su rol consistió en planificar cada fase del ataque y coordinar a los sicarios que participaron en el crimen mediante mensajes en los que daba instrucciones de disparar, incluso si el alcalde estaba acompañado.

Fue detenido el 18 de noviembre de 2025 en Morelia y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del “Altiplano”.

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