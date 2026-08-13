Confirma Bedolla reanudación al 100% labores de exportación de aguacate en Michoacán; 200 mil empleos se restablecen

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Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que este día se reanudaron en su totalidad las labores del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) de Norteamérica relacionadas con la exportación de aguacate.

“Ya el informe, bueno, el comunicado que emite hoy la embajada norteamericana es muy claro: se restablece al 100% el trabajo de los inspectores del USDA, que es una inspección fitosanitaria para la certificación y acreditación del aguacate en Michoacán”, declaró.

Se reanuda exportación de aguacate de Michoacán hacia EE.UU.

El mandatario estatal afirmó que la suspensión tuvo un impacto menor, debido a que solo duró tres días y se registró durante una temporada baja en la producción del fruto.

Destacó que la industria aguacatera representa una fuente de empleo para más de 200 mil personas en 54 municipios de Michoacán, lo que equivale prácticamente a la mitad del estado.

“Es una industria muy importante, muy potente, y es nuestra responsabilidad que se lleve a cabo de manera diaria y que se siga generando economía favorable para Michoacán”, señaló.

Ramírez Bedolla explicó que actualmente se atraviesa por una temporada baja en la producción de aguacate, mientras que la temporada alta comenzará en noviembre.

“Lo he dicho yo, esta es una temporada baja en producción de aguacate, muy baja. La temporada alta empieza en noviembre”, puntualizó.

¿Qué pasó con la producción de aguacate en Michoacán que estuvo detenida?

Añadió que las miles de toneladas de aguacate que quedaron inmovilizadas se mantuvieron en la cadena de frío, por lo que no hubo pérdidas de producto y ahora está listo para ser enviado a EE.UU.

“Por ahí, digamos, que hubo una detención de algunas 6 mil, 7 mil toneladas, pero estas fueron conservadas en la cadena de frío y pueden ya salir a la exportación sin ningún problema”, afirmó.

Finalmente, destacó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y las gestiones realizadas por el Gobierno de Michoacán ante la representación diplomática estadounidense para lograr la reanudación de las actividades.

“Se actuó rápido por la presidenta Claudia Sheinbaum, de inmediato. Nosotros mismos establecimos comunicación directa con la embajada y, bueno, ya tenemos ahí la apertura total”, concluyó.

Este anuncio ocurre un día después de que el gobierno de Michoacán anunciara la puesta en operación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan, con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y coordinar acciones en la región aguacatera en contra de la extorsión y los hechos delictivos que afectan a esa industria.

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