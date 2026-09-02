Confirman muerte del “Nini”, el escolta de 15 años que murió junto al “Güicho” en Michoacán

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El “Nini”, escolta de 15 años que murió junto al “Güicho”. Foto: Especial

Alberto “N”, alias “Chuchito Nini” o el “Nini”, de 15 años, murió durante el enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo criminal ocurrido en el municipio de Tocumbo, Michoacán, confirmaron fuentes de seguridad.

El adolescente habría sido escolta de Luis Enrique Barragán Chávez, “R5” o el “Güicho”, identificado como segundo al mando del Cártel de Los Reyes, quien también murió durante el operativo del 30 de agosto.

El “Nini” murió junto al “Güicho” en Michoacán

De acuerdo con las fuentes consultadas, Alberto N. formaba parte del grupo de escoltas más cercano al “Güicho” y se desplazaba junto al líder criminal en una cuatrimoto.

El vehículo fue localizado en la ranchería de Rodeo del Pinal, donde ocurrió el enfrentamiento con militares la noche del 30 de agosto.

La identidad del adolescente fue conocida más de 24 horas después de la muerte del “Güicho”, ocurrida durante el operativo desplegado en la zona.

El menor aparecía en redes sociales con equipo táctico

Según información de inteligencia citada por las fuentes de seguridad, el “Nini” figuraba dentro del organigrama del Cártel de Los Reyes junto con otros integrantes considerados cercanos al “Güicho”, como Antonio Sandoval, el “Tercer” y/o “Tres”; Antonio Pérez, alias el“Bravo” y/o el “Tony”, considerados como gente de confianza.

Las fuentes señalaron que el menor se habría incorporado a actividades del grupo criminal desde temprana edad y que habría llegado a estar en primera línea en algunos enfrentamientos.

El adolescente habría utilizado redes sociales para mostrar imágenes en las que aparecía con vestimenta táctica, chaleco antibalas, equipo de radiocomunicación y armas largas.

De acuerdo con lo difundido, en el chaleco antibalas con camuflaje sobresalía el apodo de “Nini”.

Fue precisamente el alcance de las redes sociales lo que le permitía contactar a adolescentes que atraídos con la idea de servir al “patrón” eran reclutados y adiestrados por paramilitares colombianos en los cerros michoacanos.

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