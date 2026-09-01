Ejército y Guardia Nacional aseguran laboratorio de metanfetamina en Zitácuaro

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Laboratorio clandestino en Zitácuaro. Foto: Defensa

Este lunes, se informó que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar droga sintética en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

El operativo se realizó el 28 de agosto de 2026 en las inmediaciones del poblado Rincón del Ahorcado, durante recorridos terrestres y patrullajes de vigilancia. En el sitio fueron aseguradas sustancias con características similares a la metanfetamina, así como precursores y equipo utilizado para su elaboración.

En Zitácuaro, Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, donde aseguraron 1,515 litros y 1,991 kilos de metanfetamina, más de 2 toneladas de… pic.twitter.com/fkB20uTGiZ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Zitácuaro

De acuerdo con el reporte oficial, en el laboratorio clandestino fueron asegurados:

Mil 515 litros de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

de una sustancia con características similares a la metanfetamina. Mil 991 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

de una sustancia con características similares a la metanfetamina. Dos mil 325 kilogramos de sosa cáustica .

. 750 kilogramos de cloruro de amonio .

. 9 reactores .

. 35 tanques de gas .

. 1 campamento.

Por otra parte, se informó que en el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR).

Laboratorio clandestino en Zitácuaro. Foto: Defensa

Más de 2 mil laboratorios localizados durante la administración

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han localizado 2 mil 644 laboratorios.

También se reportó el aseguramiento de 132 mil 997 kilogramos de metanfetamina y 5 millones 452 mil 506 kilogramos de precursores químicos.

Laboratorio clandestino en Zitácuaro. Foto: Defensa

Lo asegurado en Zitácuaro fue puesto a disposición de la FGR, con sede en el municipio, para continuar con las investigaciones y realizar las acciones periciales correspondientes.

Por último, la autoridad federal señaló que el operativo se realizó con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

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