¿Quién es el “R5”, jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes buscado por EE. UU.?

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¿Quién es el “R5”? Foto: Us.Gov/Getty

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho” o “Güicho”, es identificado por autoridades de Estados Unidos como uno de los presuntos líderes del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos en Michoacán. El Gobierno estadounidense llegó a ofrecer hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

De acuerdo con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Enrique Barragán Chávez es señalado como jefe sicario del Cártel de Los Reyes, organización que forma parte de Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales con presencia en Michoacán.

¿Quién es el “R5”? Foto: Us.Gov

¿Quién está entre los principales líderes del Cártel de Los Reyes?

El Gobierno de Estados Unidos ha identificado a cinco narcotraficantes mexicanos vinculados con Cárteles Unidos y por quienes se han establecido recompensas de hasta varios millones de dólares por información que permita su captura.

Entre los señalados se encuentran:

Juan José Farías Álvarez, alias el “Abuelo”: hasta 10 millones de dólares

Foto: Us.Gov

Nicolás Sierra Santana, alias el “Gordo”: hasta 5 millones de dólares

Foto: Us.Gov

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”: hasta 5 millones de dólares. (DETENIDO)

Foto: Us.Gov

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho” o “Güicho”: hasta 3 millones de dólares

Foto: Us.Gov

Edgar Orozco Cabadas, alias el “Kamoni”: hasta 3 millones de dólares

Foto: Us.Gov

Su nombre volvió a aparecer en medio de un operativo de seguridad registrado en el municipio de Los Reyes, Michoacán, donde se reportó un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Presunto abatimiento del “R5” no ha sido confirmado por autoridades de Michoacán

Un operativo de seguridad se mantiene en el municipio de Los Reyes luego del enfrentamiento registrado entre civiles y elementos de las fuerzas federales, situación que fue confirmada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

De manera extraoficial, trascendió la versión sobre la presunta detención o abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “R5”, “Wicho” o “Güicho”.

Sin embargo, hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de Michoacán.

El “R5” tiene corridos en plataformas digitales

El nombre de Luis Enrique Barragán Chávez también aparece asociado con corridos que circulan en plataformas digitales; entre los intérpretes relacionados con canciones que hacen referencia al presunto integrante del Cártel de Los Reyes se encuentran Tito Torbellino, José Aldaz, Alemi Bustos y Martín Castillo.

Algunas de estas canciones hacen referencia a personajes y acontecimientos relacionados con el mundo del narcotráfico. Entre ellas existe una que menciona presuntamente un vínculo con Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

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