Aseguran casi 3.9 millones de cigarrillos apócrifos en aduanas del AICM y Lázaro Cárdenas

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Decomisan casi 3.9 millones de cigarrillos apócrifos. Foto: Gobierno de México.

Autoridades aseguraron esta semana 3 millones 854 mil 692 cigarrillos apócrifos, equivalentes a 15.6 toneladas, durante dos acciones realizadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Decomisan 3 millones 854 mil 692 cigarrillos apócrifos en AICM y Lázaro Cárdenas

Cigarrillos apócrifos asegurados en el AICM

En el primer evento, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Aduana, identificaron un cargamento con 3 millones 839 mil cigarrillos irregulares en el AICM.

El cargamento provenía de Singapur y tenía como destino México. Se trataba del tercer cargamento con ese origen y destino que era identificado por las autoridades.

La mercancía había sido declarada inicialmente como bocinas en la documentación. Sin embargo, durante una inspección no intrusiva se detectó que el contenido no correspondía con lo señalado en los documentos.

Como resultado de la revisión, las autoridades aseguraron 191 mil 990 cajetillas de cigarros, que en conjunto representaban más de 3.8 millones de unidades.

La detección ocurrió durante las acciones de seguridad y control que se realizan en la terminal aérea.

Aseguran más cigarrillos en Lázaro Cárdenas

El segundo aseguramiento tuvo lugar en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde personal de la ANAM y de la Secretaría de Marina identificó una operación de importación procedente de Hong Kong.

La mercancía había sido declarada como vasos de cristal. Como parte de las medidas de control, así como del análisis documental y operativo realizado por la autoridad aduanera, se identificó que el cargamento contenía 15 mil 692 cigarrillos presumiblemente apócrifos.

La revisión se realizó en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero implementadas en esa aduana.

Con los dos operativos, la cantidad asegurada durante la semana ascendió a 3 millones 854 mil 692 cigarrillos apócrifos, equivalente a un estimado de 15.6 toneladas del producto.

Autoridades detectaron posibles cargamentos de tabaco ilícito

De acuerdo con las autoridades, la detección de ambos cargamentos derivó de labores de inteligencia previas, mediante las cuales se había advertido sobre el posible ingreso al país de productos de tabaco ilícitos.

Los dos casos identificados corresponden a cargamentos que fueron declarados ante las autoridades con mercancías distintas a las encontradas durante las revisiones: bocinas en el AICM y vasos de cristal en Lázaro Cárdenas.

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