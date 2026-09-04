Aseguran dos tigres de Bengala en Coalcomán, Michoacán

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Aseguran dos tigres de Bengala en Michoacán. Foto: Profepa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró dos tigres de Bengala que fueron localizados en corrales de la localidad de La Parota, en el municipio de Coalcomán, en el estado de Michoacán. Al respecto, las autoridades federales indicaron que los felinos presentaban malas condiciones de salud.

Ubican y aseguran a dos tigres de Bengala en Michoacán

La Profepa señala que encontraron a los dos tigres de Bengala durante recorridos de prevención y disuasión del delito realizados como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar) halló a los dos felinos dentro de corrales delimitados con malla ciclónica y techados con lámina.

En el lugar, agregan las autoridades, no había ninguna persona que acreditara la procedencia, posesión o propiedad legal de estos animales, por lo que pidieron la intervención de la Profepa.

En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades realizaron el aseguramiento de los dos tigres de Bengala.

Presentaban obesidad y deshidratación

La Profepa informó que es una hembra de aproximadamente 2 años y un macho de 8 meses de edad. Ambos con obesidad y cuadros de deshidratación.

Además, explicaron, estaban confinados en instalaciones deficientes, sin higiene ni mantenimiento, condiciones que comprometían su bienestar.

Los ejemplares también presentaban conductas estereotipias o movimientos repetitivos, y ninguno contaba con marcaje de identificación.

Los trasladaron a Morelia

Los dos tigres de Bengala fueron trasladados a una Unidad de Manejo en Morelia, donde quedaron bajo depositaría y resguardo para recibir atención especializada y garantizar su bienestar e integridad física.

De acuerdo con la Profepa, el tigre de Bengala es una especie exótica incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que contempla especies cuyo comercio internacional está sujeto a estrictas medidas de regulación y control.

Por último, las autoridades informaron que darán seguimiento a la situación jurídica de los ejemplares y, con base en valoraciones médicas y técnicas, determinarán las siguientes acciones conforme a las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre.

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