Desapareció y lo hallan sin vida: investigan como homicidio la muerte del restaurantero Luis Ballardo en Michoacán

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Hallan sin vida a empresario restaurantero de Morelia Foto: Getty Images

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó la muerte del empresario restaurantero Luis Ballardo López Corral, que había sido reportado como desaparecido desde el 18 de julio. Su cuerpo fue localizado en un camino de terracería de la comunidad Cuanajillo del Toro, en las inmediaciones de la carretera Morelia-Pátzcuaro.

¿Qué se sabe de la muerte de Luis Ballardo López Corral?

De acuerdo con la Fiscalía, Luis Ballardo fue visto por última vez el sábado en Morelia, por lo que familiares y amigos reportaron su desaparición e iniciaron su búsqueda.

En un principio, las diligencias apuntaban a que el fallecimiento había sido consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, los estudios forenses determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo en el tórax, derivado de un fuerte impacto en la región torácica.

Con estos resultados, la carpeta de investigación fue reclasificada por el delito de homicidio.

¿Quién era Luis Ballardo López Corral?

Luis Ballardo López Corral era conocido por su participación en el sector restaurantero de Michoacán.

Era propietario de la cadena de bares Beer Pong, cuya sucursal principal se ubica en la avenida Madero Poniente, en el Centro Histórico de Morelia. Además, su familia administra los establecimientos La Casa de Lucky y El Ahogado, localizados sobre la avenida Ventura Puente.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Ayuntamiento de Tacámbaro expresó sus condolencias a la familia, en particular a Cela Corral, jefa de Tenencia de San Juan de Viña y madre del empresario.

Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán indicó que continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Las autoridades señalaron que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación y continúan con la integración de la carpeta correspondiente.

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