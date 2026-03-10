maestros-de-la-cnte-se-van-a-paro-laboral-de-72-horas

GENERANDO AUDIO...

CNTE en Michoacán se va a paro de 72 hrs. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron un paro de labores de 72 horas a partir de este lunes, así como movilizaciones tanto en Michoacán como en la capital del país.

“El día 19 de marzo se van a tomar todas las presidencias municipales aquí en el estado de Michoacán y vamos a enviar un documento con las exigencias que el día de hoy nosotros estamos planteando. Algunas son demandas nacionales y otras son demandas estatales. El día 20 vamos a marchar del Monumento a Lázaro Cárdenas hacia Palacio (de Gobierno), en la misma exigencia de que se resuelvan las demandas justas del magisterio en el estado de Michoacán y en el país”, dijo Jairo Mandujano, líder de la CNTE en Michoacán.

¿Hay más secciones agremiadas?

Al menos cuatro fracciones del magisterio michoacano manifestaron su unidad en este movimiento de carácter nacional, además de apostar por la creación de un consejo único para evitar luchas separadas.

Las demandas de los trabajadores de la educación van desde incrementos salariales hasta la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual —aseguraron— atenta contra sus derechos laborales.

“Abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE por una reforma justa, abrogación de la ley general del UESICAMM, democratización de la CNTE, incremento salarial al cien por ciento, pago y regularización de las compañeras y compañeros por servicios eventuales, pago y regularización de los programas alternativos de educación, justicia para las compañeras y compañeros del sistema estatal”, añadió Mandujano.

Sobre la cantidad de maestros que podrían participar en estos tres días de movilizaciones, los líderes de la CNTE se mostraron renuentes a compartir una cifra, así como el número de escuelas que podrían resultar afectadas por la ausencia de los docentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.