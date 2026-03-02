GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Congo”, implicado en asesinato de Carlos Manzo. Foto: SSPC.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que lograron detener a un sujeto identificado como el “Congo”, quien estaría implicado en el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, Michoacán.

Autoridades detienen al “Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el que dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de “X”, que autoridades estatales y federales lograron detener a un sujeto identificado como Gerardo “N”, alias el “Congo”, quien estaría implicado en el asesinato de Carlos Manzo.

Al respecto, el funcionario agregó que la operación con la que se dio su arresto ocurrió la madrigada de este lunes 2 de marzo, en la cual participaron dependencias estatales y federales como la Fiscalía de Michoacán, Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad de Michoacán, así como la dependencia que el dirige.

Gerardo “N”, alias el “Congo”. Foto: SSPC.

También extorsionaba a productores de aguacate y limón

Por otra parte, García Harfuch indicó que Gerardo “N”, alias el “Congo”, además de ser identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, se le vincula con el delito de extorsión a productores de aguacate y limón en el estado.

Pero también se le relaciona con agresiones a grupos rivales y a homicidios reportados en Uruapan, en Michoacán.

“Operaba bajo el mando de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, detenido en noviembre de 2025 . Las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables”, informó por último el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

