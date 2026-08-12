Capturan al “Poncho”: temen reacomodo en el mando de las células delictivas en Michoacán

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Detención del “Poncho” genera reacomodo criminal. Foto: Cuartoscuro

La detención del “Poncho” o el “Quiringua”, presunto líder de un grupo de Cárteles Unidos en Michoacán, puede generar un reacomodo entre células del crimen organizado y aumentar los riesgos de enfrentamientos por esta detención.

En entrevista, Guillermo Valencia, presidente del Comité Ejecutivo del PRI en Michoacán, reconoció las acciones de las autoridades contra distintos grupos criminales, pero señaló que detener a una cabecilla no es suficiente para terminar con las extorsiones a aguacateros y limoneros.

“Hay un reacomodo en el mando de las células delictivas”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que estas acciones deben acompañarse de una estrategia que permita desarticular a los grupos criminales, no solamente detener a sus principales líderes.

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