Reanudan corte para exportaciones de aguacate a Estados Unidos en Michoacán

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Foto: Charbell Lucio

Este lunes se reanudaron las labores de exportación de aguacate hacia Estados Unidos (EE.UU.) en la mayoría de las huertas y empaques ubicados en las zonas autorizadas durante esta primera fase por la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica.

¿En qué municipios de Michoacán se reanudó la exportación de aguacate?

Las áreas permitidas corresponden a los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, así como al corredor comprendido entre Morelia y Pátzcuaro, donde se retomaron las inspecciones y los procesos de certificación del fruto.

Productores retoman el corte y empaque de aguacate

Aunque el corte y empaque para exportación estuvo autorizado desde el viernes por la noche, los empresarios del sector optaron por esperar a este lunes, debido a la planeación logística que se requiere para enviar los cargamentos, aunado a que sus compradores en Estados Unidos ya habían adquirido aguacate de Jalisco y otros países.

Con el reinicio gradual de las operaciones, productores, empacadores y trabajadores reanudaron las labores de corte, selección, empaque y envío, aunque el resto de las zonas aguacateras deberá esperar nuevas autorizaciones para incorporarse al proceso.

La reactivación ocurre luego de que el pasado miércoles se anunciara la suspensión temporal de las actividades relacionadas con la exportación del aguacate michoacano hacia ese país, esto debido a situaciones que representaban amenazas a los intereses de Estados Unidos.

Seguridad, clave para reactivar el envío de aguacate a EE.UU.

En respuesta, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, estableció comunicación con autoridades estadounidenses y acordó reforzar la seguridad en las zonas productoras.

Para ello, se desplegaron más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la región aguacatera, con el objetivo de proteger las huertas, empaques y al personal encargado de las inspecciones, medida que permitió avanzar hacia la reanudación parcial de las exportaciones.

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