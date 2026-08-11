Detienen a Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado a los “Caballeros Templarios” en Michoacán, y a 11 personas más

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Detienen a Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”. Foto: SSPC

Autoridades Federales informaron que lograron detener a un sujeto identificado como Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, quien presuntamente estaba vinculado al grupo delictivo conocido como los “Caballeros Templarios”. Además, señalaron que arrestaron a 11 personas más en operaciones que llevaron a cabo en el estado de Michoacán.

Arrestan a Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien a través de sus redes sociales oficiales dio a conocer que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se realizaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Justo por estos trabajos de seguridad, agregó, elementos de la SSPC, de la Defensa, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron de manera simultánea 11 órdenes de cateo en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán, deteniendo a 12 personas, entre ellas a un sujeto identificado como Cristian Maximiliano “N”.

Estaría vinculado a los “Caballeros Templarios”

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Cristian Maximiliano “N”, también conocido como “X1”, estaría vinculado con la célula delictiva de los “Caballeros Templarios”.

Por otra parte, García Harfuch destacó que en estas operaciones también lograron asegurar seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, indicó por último en su publicación.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

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