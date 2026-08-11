¿Quiénes son los “Caballeros Templarios”? Así opera el grupo ligado a “X1”, detenido en Michoacán

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Operativo en Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Los “Caballeros Templarios” son un grupo criminal que surgió en Michoacán y que durante años ha sido identificado por autoridades como una de las organizaciones delictivas con presencia en distintas regiones del estado. Su historia está relacionada con el antiguo grupo la “Familia Michoacana“ y con una estructura dedicada a actividades como el narcotráfico, la extorsión y el control de actividades económicas.

El nombre de esta organización volvió a aparecer tras la detención de “X1” en Michoacán, señalado por autoridades por sus presuntos vínculos con el grupo criminal.

¿Quiénes son los “Caballeros Templarios”?

Los “Caballeros Templarios” surgieron en Michoacán alrededor de 2011, luego de una ruptura al interior de la “Familia Michoacana“. Entre sus principales líderes estuvieron Servando Gómez Martínez, la “Tuta”, y Nazario Moreno González, el “Chayo”.

El grupo adoptó una imagen inspirada en la orden medieval de los “Caballeros Templarios” y utilizó símbolos, códigos y una estructura jerárquica para reforzar su identidad.

Durante su etapa de mayor expansión, la organización logró establecer presencia en diferentes municipios de Michoacán y extendió sus actividades hacia otras entidades.

¿A qué se dedican?

Las autoridades han relacionado históricamente a los “Caballeros Templarios” con diversas actividades delictivas, entre ellas:

Producción y tráfico de drogas

Extorsión a comerciantes y productores

Secuestro

Cobro de derecho de piso

Control de actividades económicas y territoriales

Homicidios y otros delitos relacionados con la disputa entre grupos criminales

Uno de los rasgos que caracterizó al grupo fue precisamente su intento por ejercer control territorial y económico en comunidades de Michoacán.

¿Qué pasó con los “Caballeros Templarios”?

La organización comenzó a perder fuerza a partir de los operativos de seguridad y la detención o muerte de varios de sus principales líderes. Uno de los golpes más importantes ocurrió con la captura de Servando Gómez, la “Tuta”, en 2015.

Sin embargo, la desaparición de su estructura original no significó que la violencia y las disputas criminales terminaran en Michoacán. Con el paso de los años, diferentes grupos y células se han disputado territorios que anteriormente estuvieron bajo influencia de organizaciones como los “Caballeros Templarios”.

Por ello, el nombre de esta organización continúa apareciendo en investigaciones relacionadas con células criminales y disputas territoriales en Michoacán.

¿Qué relación tienen con “X1”?

La detención de “X1” vuelve a poner bajo la lupa a esta organización debido a los presuntos vínculos que las autoridades investigan entre el detenido y los “Caballeros Templarios”.

Su captura forma parte de las acciones de seguridad emprendidas en Michoacán contra integrantes y células vinculadas con organizaciones criminales que buscan mantener o recuperar presencia en distintas zonas del estado.

Los “Caballeros Templarios”, un grupo que marcó a Michoacán

Aunque los “Caballeros Templarios” ya no tienen la misma estructura que alcanzaron durante su periodo de mayor poder, su historia es clave para entender la evolución del crimen organizado en Michoacán.

La fragmentación de las organizaciones criminales ha dado paso a nuevas células y disputas por territorios, rutas y actividades económicas. En ese contexto, las referencias a antiguos grupos como los “Caballeros Templarios” siguen formando parte de investigaciones de seguridad en la entidad.

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