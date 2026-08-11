Detención de la “Quiringua” desató amenazas que pararon la exportación de aguacate: FGE Michoacán

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Detención de la “Quiringua” desató amenazas a aguacateros. Foto: Charbell Lucio

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) reveló que tras la detención de Alfonso “N”, conocido como “Poncho” o la “Quiringua”, se registraron amenazas a empresarios aguacateros, lo que a su vez provocó la suspensión de la exportación de aguacate hacia Estado Unidos (EE.UU.).

Se desatan amenazas contra aguacateros tras detención de la “Quiringua”

Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, revelara que la parálisis en las exportaciones del “oro verde” se debió a amenazas, el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, detalló las denuncias (no formales) que aguacateros hicieron llegar a la Fiscalía estatal.

“Tras la detención de este líder delincuencial, conocido como ‘Poncho’ o la ‘Quiringua’, es que se desató una serie de llamadas hacia diferentes empresarios aguacateros que hicieron de conocimiento las autoridades estadounidenses que recibieron estas amenazas”, indicó Vega.

Las autoridades de Michoacán indagan el origen de estos amagos, pues aún no se ha confirmado “si las amenazas efectivamente se hicieron desde la parte del crimen organizado o si fue por parte de algunos oportunistas”.

Estas llamadas intimidatorias generaron una alerta generalizada en la región, que derivó en el cierre temporal del corte y empaque de aguacate certificado para exportación.

El vicefiscal de Michoacán aclaró que hasta ahora, de manera oficial no se ha presentado ninguna denuncia relacionada con las amenazas reportadas tras la captura de la “Quiringua”.

¿Quién es la “Quiringua”?

Alfonso “N” es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como presunto líder del Cártel de Los Reyes, una organización criminal con presencia en el occidente de Michoacán.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) lo vinculó con el tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia ese país. También lo señaló por controlar pistas clandestinas utilizadas para vuelos procedentes de Colombia y por reclutar mercenarios colombianos especializados en explosivos y drones.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La “Quiringua” fue detenido el 1 de agosto de 2026 en el municipio de Los Reyes, durante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La acción provocó bloqueos carreteros en distintos puntos del occidente michoacano, presuntamente como reacción de integrantes de la organización.

El 4 de agosto fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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