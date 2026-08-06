Refuerzan zonas aguacateras con más de mil 500 elementos de la GN y el Ejercito Mexicano en Michoacán

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Refuerzan seguridad en zonas aguacateras de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil 557 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Michoacán, con el objetivo de reforzar la seguridad en las principales zonas productoras de aguacate, proteger los centros de empaque y combatir el delito de extorsión que afecta a productores de este sector.

El operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y comenzó a las 7:00 horas de este 6 de agosto, cuando los elementos partieron por vía terrestre desde distintos puntos del país con destino a territorio michoacano.

Guardia Nacional y Ejército reforzarán vigilancia en municipios productores

De acuerdo con la Defensa, el despliegue está integrado por 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 militares del Ejército Mexicano, quienes se incorporarán a las labores de seguridad coordinadas por la 21 Zona Militar junto con autoridades estatales y municipales.

Las acciones estarán enfocadas en fortalecer la vigilancia en:

Zonas productoras de aguacate

Centros de empaque

Vías de comunicación

Puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

Además, se busca inhibir la extorsión contra productores y garantizar mejores condiciones para la actividad agrícola en la entidad.

¿En qué municipios operarán las Fuerzas Armadas?

Los efectivos realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones preventivas en diversas áreas urbanas y rurales de Michoacán.

Los municipios donde se concentrarán las operaciones son:

Apatzingán

Aguililla

Buenavista

Cotija

Los Reyes

Peribán

Tingüindín

Tocumbo

Zamora

Las autoridades señalaron que todas las acciones se desarrollarán con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Buscan reducir la presencia de grupos delictivos

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que este refuerzo permitirá fortalecer las operaciones para desarticular organizaciones criminales, mediante acciones coordinadas con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Entre los objetivos del operativo también se encuentran la captura de presuntos líderes delictivos y otros generadores de violencia que operan en la región, además de mejorar las condiciones de seguridad para la población y para una de las actividades económicas más importantes del estado.

La dependencia federal reiteró que el despliegue forma parte de las estrategias permanentes para recuperar la tranquilidad en Michoacán y garantizar la protección de la cadena productiva del aguacate, uno de los principales productos de exportación del país.

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