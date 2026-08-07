“El Plan Michoacán por la Paz fue un fracaso”, acusa empresario aguacatero tras freno de exportaciones

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Juan Carlos Venegas, empresario michoacano del sector aguacatero, calificó como un “fracaso” el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al considerar que la estrategia no ha cumplido con su objetivo de recuperar la seguridad en el estado.

Empresario aguacatero califica como un fracaso el Plan Michoacán por la Paz

En entrevista con “A las nueve en Uno”, Juan Carlos Venegas, empresario aguacatero, aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue un fracaso tras suspenderse las exportaciones a Estados Unidos.

“Para mí es un fracaso, este ejemplo creo que lo confirma”, aseguró Venegas, al señalar que tras el asesinato de Carlos Manzo, persisten las extorsiones, asesinatos y homicidios en Michoacán.

Además, el empresario sostuvo que esta situación de violencia sigue afectando al sector aguacatero, principalmente después de la suspensión de las exportaciones de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos.

De esta manera, según Venegas, el sector aguacatero enfrenta actualmente una “incertidumbre total”.

Suspensión de exportaciones afecta a 200 mil empleos directos en Michoacán

Por otra parte, Juan Carlos Venegas señaló que la suspensión de exportaciones a Estados Unidos afecta a 200 mil empleos directos y 100 mil indirectos en Michoacán.

Igual destacó que las ventas de aguacate representan alrededor de 3 mil 500 millones de dólares anuales, por lo que calculó que cada día sin actividad representa una pérdida cercana a los 10 millones de dólares.

También cuestionó la actuación de las autoridades estatales y federales frente a las denuncias de extorsión. Recordó que en febrero presentó ante la presidenta Claudia Sheinbaum un oficio relacionado con comerciantes víctimas de cobro de piso y afirmó que, pese a la intervención de fuerzas federales, “al día de hoy no hay detenidos”.

“Yo soy una persona que cree que las cosas se demuestran con hechos, no con discursos, no con palabras”, dijo el empresario aguacatero al insistir en la necesidad de reforzar las acciones de seguridad en Michoacán.

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