No recojas celulares “olvidados”: alertan por nuevo modus operandi de secuestro virtual en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Michoacán alertan a la población del estado por un nuevo modus operandi de secuestro virtual que han detectado, con el cual los delincuentes utilizan supuestos teléfonos celulares “olvidados” para obtener datos personales y luego extorsionar a los familiares de aquellos que recogieron los dispositivos.

Secuestro virtual a través de celulares “olvidados” en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dio a conocer que su Guardia Civil detectó un nuevo modus operandi de secuestro virtual a través de celulares supuestamente “olvidados” o “perdidos”.

De acuerdo con las autoridades estatales, los delincuentes olvidan teléfonos a propósito para contactar a aquellas personas que los encuentren, obtener sus datos y después extorsionar a sus familiares.

“¡No caigas en la trampa del celular ‘olvidado’! Delincuentes utilizan teléfonos abandonados para extorsionar a sus víctimas”, indica la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Secuestro virtual por medio de celulares “olvidados”. Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las recomendaciones ante esta nueva forma de secuestro virtual?

Las autoridades de Michoacán dan una serie de recomendaciones para que las personas no caigan en este nuevo modus operandi de secuestro virtual:

No recojas celulares u objetos electrónicos abandonados

No aceptes recompensas ni acuerdos de personas desconocidas

No compartas información personal, familiar o bancaria

Si recibes llamadas amenazantes, cuelga de inmediato y no realices depósitos

“Si recibes una llamada sospechosa: CUELGA, VERIFICA Y MARCA AL 089”, indican por último.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.