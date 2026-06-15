Diputado Baltazar Gaona se disculpa por narcocorrido en Congreso de Michoacán

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Baltazar Gaona pide disculpa por narcocorrido. Foto: Congreso de Michoacán.

El diputado local y presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García pidió una disculpa por la interpretación de un narcocorrido dentro del recinto legislativo del estado. Esto ocurre después de que el gobierno de la entidad informara que investigará posible apología del delito tras estos hechos ocurridos el pasado 10 de junio de 2026.

Baltazar Gaona pide una disculpa por narcocorrido en Congreso de Michoacán

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona compartió un video en el que pidió una disculpa por lo ocurrido el 10 de junio de 2026, cuando permitió la entrada de la banda Carnavalito, la cual interpretó un narcocorrido dentro del recinto legislativo.

Al respecto, explicó que como parte del festejo del Día del Padre, el grupo musical solicitó tomarse una foto dentro del Congreso de Michoacán, y luego de darles permiso, como muestra de agradecimiento, interpretaron el narcocorrido que se grabó en video y que se compartió en redes sociales, causando polémica.

“El día de hoy, como presidente del Congreso del Estado de Michoacán, quiero ofrecer una disculpa pública a todas y a todos ustedes”, declara en el video.

Luego agregó que nunca fue su intención generar molestias y que el Congreso de Michoacán es un espacio abierto, libre para que lo visiten todas las personas: “Este es un lugar abierto para las ideas y para que nos visiten libremente todos los ciudadanos”.

Por último, dijo que él era el único responsable de lo ocurrido, que entiende los momentos difíciles que está pasando la sociedad por temas de inseguridad y que lo que menos quiere es fomentar actividades criminales.

“Espero su comprensión y ojalá puedan recibir estas disculpas de la mejor manera. Muchas gracias”, finalizó.

Gobierno de Michoacán ya investiga posible apología del delito

Por su parte, el Gobierno de Michoacán informó que comenzó una indagatoria para evaluar y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes por la interpretación del narcocorrido en el Congreso local el pasado 10 de junio, durante un evento alusivo al Día del Padre.

Esto porque las autoridades estatales consideran que hubo una posible comisión de actos de apología del delito dentro del recinto legislativo michoacano.

Sobre esto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor indicó que ya se revisan las circunstancias en las que se desarrolló el evento, “particularmente la interpretación de un tema musical presuntamente relacionado con la promoción de conductas ilícitas”.

Además, explicó que esta revisión se realiza con base en el Código Penal vigente en Michoacán, el cual prohíbe y sanciona la difusión, promoción o exaltación de actividades vinculadas con la delincuencia durante espectáculos, eventos públicos o privados que se desarrollen en territorio estatal.

“Se realiza una revisión puntual de los hechos para determinar si existió alguna conducta que pudiera encuadrarse dentro de lo establecido por la ley correspondiente y, en su caso, proceder conforme a derecho”, declaró y agregó que esta investigación también alcanza al grupo Carnavalito, el cual interpretó la canción que presuntamente hace apología del delito.

Y por último comentó que las autoridades competentes determinarán si existe responsabilidad por parte de los organizadores del evento y de quienes autorizaron su realización, así como la valoración de posibles sanciones.

¿Qué pasó 10 de junio en el Congreso de Michoacán?

Usuarios y medios de comunicación empezaron a compartir en redes sociales un video con el que se grabó el momento justo en que se escuchó dentro del Congreso de Michoacán un presunto narcocorrido.

En esta grabación se ve cómo un grupo musical subió al pleno del palacio legislativo michoacano y comenzó a interpretar un narcocorrido que, según versiones, estaría dedicado a un importante narcotraficante.

La canción se llama “Se les peló Baltazar”, la cual contaría la historia de Baltazar Díaz Vega, alias el “Balta”, señalado como uno de los primeros socios de Ismael el “Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa.

Todo esto generó bastante polémica porque el 17 de abril de 2025, el Gobierno de Michoacán prohibió que autoridades otorguen permisos para el desarrollo de eventos públicos donde se interprete o reproduzca música que promueva cualquier tipo de apología del delito.

🔴Suena narcocorrido en el Congreso de Michoacán.



Durante una actividad realizada en el Pleno, un grupo cantó “Se les peló Baltazar”, tema dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado como uno de los primeros socios de “El Mayo” Zambada. pic.twitter.com/9ts036oVm3 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 12, 2026

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