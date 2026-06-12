Interpretan narcocorrido dedicado al “Balta”, cercano al “Mayo”, en el Congreso de Michoacán

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Narcocorrido se escucha en el pleno. Foto: Congreso de Michoacán

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video con el que se captó el momento justo en que una banda tocó presuntamente un narcocorrido en el pleno del Congreso de Michoacán, por lo que se ha generado polémica ya que en esta entidad este género musical está prohibido.

Se escucha narcocorrido dentro del Congreso de Michoacán

Usuarios y medios de comunicación han empezado a compartir en redes sociales como X un video con el que se grabó el momento justo en que se escuchó dentro del Congreso de Michoacán un presunto narcocorrido.

Sí, en esta grabación que circula en internet, de apenas un minuto, se ve cómo un grupo musical subió al pleno del palacio legislativo michoacano y comenzó a interpretar un narcocorrido que, según versiones, estaría dedicado a un importante narcotraficante.

La canción se llama “Se les peló Baltazar”, la cual contaría la historia de Baltazar Díaz Vega, alias el “Balta”, señalado como uno de los primeros socios de Ismael el “Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, que actualmente se encuentra bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.

Lo que es más curioso es que el grupo que la interpretó habría sido invitado por Baltazar Gaona, diputado local del Partido del Trabajo (PT).

Narcocorridos están prohibidos en Michoacán

El hecho de que se escuchara un narcocorrido dentro del Congreso de Michoacán ha generado mucha polémica, principalmente porque este género musical está prohibido en el estado.

Fue el 17 de abril de 2025 que el Gobierno de la entidad dio a conocer que había entrado en vigor un decreto firmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el cual prohíbe que autoridades otorguen permisos para el desarrollo de eventos públicos donde se interprete o reproduzca música que promueva cualquier tipo de apología del delito.

“Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el decreto establece que la restricción incluye géneros comúnmente conocidos como corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, corridos bélicos, corridos alterados y cualquier otro que promueva actos ilícitos”, se lee en el comunicado oficial. Hasta el momento, el Congreso de Michoacán no ha dado mayor información sobre la interpretación del presunto narcocorrido dentro de sus instalaciones. Acá el momento en video que publicó también el periodista Luis Cárdenas en su cuenta de X, antes Twitter.

🔴Suena narcocorrido en el Congreso de Michoacán.



Durante una actividad realizada en el Pleno, un grupo cantó “Se les peló Baltazar”, tema dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado como uno de los primeros socios de “El Mayo” Zambada. pic.twitter.com/9ts036oVm3 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 12, 2026

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