Escuelas de Apatzingán se convierten en bases militares. Foto: César Cabrera.

La violencia en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, ha provocado el desplazamiento de cientos de familias, pero también, el cierre de escuelas que, con el paso del tiempo, se han convertido en bases militares en Apatzingán.

Se transforman en bases militares escuelas de Apatzingán

UnoTV realizó un recorrido por varios poblados de Apatzingán donde se pudo constatar que escuelas de nivel básico de cinco poblados ahora se han convertido en bases militares, pues albergan a soldados del Ejército Mexicano.

“Desde hace ocho meses que empezaron los bombardeos, las escuelas se empezaron a cerrar”, señala uno de los pobladores de la comunidad de El Alcalde.

En “El Alcalde”, comunidad convertida en pueblo fantasma, la Escuela Primaria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” tuvo que cerrar ante los constantes ataques de grupos armados que provocaron miedo entre los profesores.

Militares en escuelas de Apatzingán. Foto: César Cabrera.

Actualmente, el desminador del Ejército Mexicano ocupa el patio techado y las aulas sirven de dormitorio para el personal desplegado.

“No, no está trabajando nadie. No hay estudiantes, no hay nadie. De manera intermitente, venían y luego otra vez se ponen las cosas feas, ya no. Y otra vez, como ahorita, por ejemplo, si regresa gente, regresan los maestros, pero otra vez se pone feo, pues otra vez se cierra“, dice otro habitante de este poblado.

Este fenómeno ocurre en más de una comunidad de Apatzingán

Misma situación enfrenta El Guayabo, donde los soldados deambulan entre los salones y la techumbre atacada con drones.

En el patio de juegos, donde alguna vez hubo niños, ahora hay costales de arenas y armas.

Este fenómeno se ha extendido también a otros poblados como La Loma de Los Hoyos, Las Bateas y El Morado, donde el personal castrense monitorea el retorno paulatino de las familias.

Sin embargo, esta situación no es reciente. En 2024, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán registró más de una veintena de comunidades con escuelas sin clases debido a conflictos armados.

Escuelas abandonadas por violencia en Apatzingán. Foto: César Cabrera.

“Las actividades educativas en 24 comunidades se han suspendido por percepción de padres, por petición de padres de familia y como les decía, tenemos este frente de choque y este otro frente de choque sólo en Apatzingán. Tendríamos que ir viendo en la región las distintas fronteras invisibles”, indica un representante del Observatorio de Seguridad Humana.

UnoTV solicitó información sobre el cierre de escuelas a causa de la violencia y la reconversión de planteles para tareas de seguridad ante la Secretaría de Educación del Estado, pero no se obtuvo respuesta a la petición por su área de Comunicación Social.

