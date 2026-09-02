Despiden a exsecretaria de Carlos Manzo tras ampliar su declaración

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Yesenia Méndez fue secretaria particular de Carlos Manzo. FOTO: Facebook

Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular de Carlos Manzo, informó este 1 de septiembre que fue separada de su cargo en el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. La exfuncionaria relacionó la decisión con su reciente comparecencia ante la Fiscalía, donde amplió su declaración sobre hechos vinculados con la investigación del asesinato del exalcalde.

Méndez señaló que pidió a las autoridades revisar la actuación de Samuel García Rivero y esclarecer su relación laboral con la alcaldesa Grecia Quiroz. Aclaró que su solicitud no representa una acusación directa, sino un llamado para que la Fiscalía determine si existe algún elemento que deba investigarse.

No puedo dejar de señalar que este despido ocurre después de que decidí ejercer mi derecho a decir lo que sé y a ampliar mi declaración ante la Fiscalía, en relación con mi vínculo laboral con el C. Samuel García Rivero, y solicitar que se esclarezcan las circunstancias de su relación, tanto laboral como personal, con la actual Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García.

Yesenia Méndez cuestiona su salida del Ayuntamiento de Uruapan

La exsecretaria particular aseguró que recibió de manera verbal la notificación de que ya no continuaría trabajando en el gobierno municipal. También afirmó que forma parte del Ayuntamiento desde 2017 y que desde 2021 cuenta con una plaza de base.

Méndez sostuvo que su separación ocurrió después de acudir nuevamente ante las autoridades ministeriales para aportar información. Por ello, cuestionó públicamente las razones de la decisión y anunció que buscará defender sus derechos por la vía legal.

Entre los puntos que pidió revisar se encuentra el regreso de Samuel García Rivero al gobierno de Uruapan después de que Grecia Quiroz asumiera la Presidencia Municipal.

De acuerdo con lo expuesto por Méndez, García Rivero se incorporó como director de Protocolo y percibía un sueldo mensual de alrededor de 70 mil pesos. La exfuncionaria afirmó que existen documentos de nómina relacionados con ese pago.

Caso de Carlos Manzo mantiene abiertas líneas de investigación

Yesenia Méndez trabajó como secretaria particular de Carlos Manzo desde septiembre de 2024. Posteriormente permaneció dentro de la administración municipal encabezada por Grecia Quiroz.

En enero de 2026, Méndez compareció ante la Fiscalía de Michoacán como parte de las diligencias relacionadas con el asesinato de Manzo. Tras rendir su declaración, quedó en libertad.

Dentro de las mismas investigaciones también fue llamado a declarar Samuel García Rivero, con el objetivo de aportar información sobre las actividades realizadas antes, durante y después del crimen.

Méndez aseguró que continuará colaborando con las autoridades cuando sea requerida y adelantó que acudirá a instancias laborales para impugnar su separación del Ayuntamiento.

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