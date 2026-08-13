Estalla escopeta mientras la destuían en campaña de desarme y deja heridos en Tzintzuntzan

GENERANDO AUDIO...

Foto: Pexels/Ilustrativa

Una detonación registrada durante una jornada de desarme dejó personas lesionadas mientras una escopeta era destruida en el municipio de Tzintzuntzan, Michoacán.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, durante la Feria del Bienestar y el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, cuando personal del Ejército Mexicano destruía una escopeta entregada de manera voluntaria por su propietario.

#Nacionales | 🚨❗️ Accidente durante desarme de arma deja cuatro lesionados en Tzintzuntzan



Presuntamente, cuatro personas resultaron lesionadas durante una jornada de desarme en Tzintzuntzan, Michoacán, luego de que un rifle se accionara mientras era destruido por elementos del… pic.twitter.com/F38LtdBkGx — Plano Informativo (@Planoinforma) August 13, 2026

De acuerdo con una grabación, un elemento del 12 Batallón de Infantería utilizaba una sierra eléctrica para cortar el arma cuando ésta se activó y detonó. Las esquirlas alcanzaron a personas que se encontraban observando el procedimiento.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó inicialmente cuatro personas heridas, mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) federal únicamente confirmó una persona lesionada, que fue trasladada al Hospital General de Pátzcuaro para recibir atención médica.

Entre los lesionados reportados se encontrarían personas con heridas por esquirlas en piernas, glúteos y brazo. Según el gobierno de Michoacán, el ciudadano que fue trasladado al hospital fue dado de alta la tarde de este miércoles y se mantiene comunicación con él para atender cualquier requerimiento médico.

La Fiscalía General de Michoacán inició una investigación debido a que se registraron personas lesionadas por la detonación de un arma de fuego. La aplicación de posibles sanciones al elemento militar involucrado corresponderá al Ejército Mexicano.

El incidente quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que el arma es cortada con una sierra y posteriormente se produce la detonación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.