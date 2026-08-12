El “Vikingo”: de boxeador profesional a extorsionador en la región de Uruapan, Michoacán

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El “Vikingo” extorsionador de aguacateros en Michoacán. Foto: Charbell Lucio

Cristian Martín “N”, alias el “Vikingo”, detenido el pasado 7 de agosto, figuraba como uno de los objetivos delincuenciales más relevantes en la estrategia contra la extorsión en Michoacán.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, recordó que la detención ocurrió en la región de Urapan como resultado de labores de inteligencia y seguimiento.

“Presuntamente mantenía una relación cercana con el “R2” y otros integrantes del grupo delincuencial de la zona; había desempeñado funciones de enlace y relaciones públicas para dicha estructura relacionada con actividades de extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares”, detalló el funcionario.

¿Quién es Cristian Martín el “Vikingo”?

Al “Vikingo”, se le ubicaba en bares donde recurrentemente hacía cobros de extorsión directamente.

Previo a su detención, sostuvo una reunión con aguacateros en la localidad de Tiamba.

“Ahí se le dio seguimiento. El carro azul es donde él venía; las demás camionetas son productores de aguacates. Se hace un seguimiento a través de las herramientas tecnológicas que cuenta este centro de fusión. Se hace una operación y se logra la detención. A través de la detención se encontraba acompañado de varias personas armadas”, explicó Cruz Medina, quien dijo, su vehículo fue detectado debido a que portaba vidrios polarizados.

El “Vikingo” también era boxeador profesional

Una vez detenido, el detenido declaró las autoridades ser boxeador profesional activo en un club del estado de Jalisco.

“Es importante resaltar que de profesión realmente no tenía la necesidad para poder estar delinquiendo. Tiene un récord importante como boxeador profesional y principalmente es el que generaba las extorsiones, citaba a los aguacateros, citaba a los comerciantes de bares y a los comerciantes, directamente hacía los cobros”, detallo el secretario de Seguridad Pública.

Cristian “N” reconoció colaborar para el grupo de los “R’s”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y mantener estrecha coordinación con el “R2”.

Autoridades piden denunciar al “Vikingo”

José Antonio Cruz Medina, llamó a las posibles víctimas del “Vikingo” a denunciarlo ante las autoridades ministeriales, dado que es un objetivo que ya se encuentra detenido y vinculado a proceso.

“Al menos observar, esta persona cuenta con tatuajes posteriores, tiene un tatuaje marcado como tal el ‘Vikingo’, y así se hacía presentar ante las propias víctimas, como el ‘Vikingo’. Entonces, ya sea por nombre, por llamada telefónica o presencialmente a los comerciantes, entonces se les invita a hacer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado”, señaló.

En la página de BoxRec, especializada en boxeo, se detalla que Cristian Martín, originario de Jalisco y residente de Michoacán, está inscrito en dicha plataforma como un boxeador de categoría ‘Super Ligero’, que actualmente se encuentra inactivo.

En su historial, hay registros de 12 bouts o combates y 62 rounds, durante una carrera que inició el 26 de junio de 2021 y se mantuvo hasta el 2025

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