Extorsión, siguiente reto en Michoacán: Sheinbaum destaca baja en homicidios y da avances del plan federal

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Sheinbaum dijo que extorsión se combatirá. Foto: Gob. Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la estrategia de seguridad en Michoacán se concentrará en combatir la extorsión, delito que, dijo, continúa afectando a distintos sectores del estado. Durante su visita a Morelia, también se presentaron avances en infraestructura, programas sociales y apoyos al campo como parte del Plan Michoacán.

La extorsión será el principal objetivo de la estrategia de seguridad en Michoacán, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia realizada en Morelia, donde además se dio a conocer que el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad disminuyó 46% entre enero de 2025 y junio de 2026, según cifras presentadas por el Gobierno federal.

De acuerdo con la información expuesta, el promedio pasó de 4.32 homicidios diarios a 2.33, resultado que fue atribuido a la estrategia de seguridad implementada de manera coordinada entre autoridades federales y estatales.

No obstante, la mandataria señaló que el siguiente objetivo será reducir la incidencia de la extorsión, un delito que, aseguró, continúa siendo una de las principales preocupaciones de habitantes y sectores productivos en distintas regiones del estado.

“Han disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos, pero el principal objetivo es erradicar la extorsión en Michoacán“, expresó.

Según explicó, la estrategia contempla reforzar la presencia de fuerzas de seguridad, ampliar las labores de inteligencia e investigación para identificar a presuntos responsables y mantener la coordinación con el Gobierno estatal y la Fiscalía.

Presentan avances del Plan Michoacán en infraestructura, programas sociales y apoyo al campo

Además del balance en materia de seguridad, durante la conferencia se informó sobre los avances del Plan Michoacán, una estrategia que agrupa acciones de infraestructura, programas sociales, desarrollo económico y atención a comunidades indígenas.

Entre los datos presentados destaca que las Ferias del Bienestar han realizado 850 mil 679 servicios y trámites en 68 municipios, mientras que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz reportó el canje de 414 armas de fuego y más de 3 mil juguetes bélicos.

En materia educativa, el Gobierno federal informó que más de 842 mil estudiantes reciben algún apoyo mediante las Becas para el Bienestar, mientras que para este año se contempla una inversión de 16 mil millones de pesos en obras de infraestructura carretera y otros proyectos.

También se anunció una inversión superior a mil 500 millones de pesos para obras de agua potable y drenaje en 113 municipios, además de acciones para ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y proyectos de tecnificación agrícola.

En el sector agropecuario, las autoridades reportaron una inversión de mil 627 millones de pesos destinada a más de 166 mil productores, mediante programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y apoyos para la comercialización de granos.

Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha incluye hospitales y obras comunitarias

Durante la presentación, también se informó sobre los proyectos vinculados al Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, entre ellos la construcción de un hospital del ISSSTE de 30 camas, el Hospital de Santo Tomás, un cuartel de la Guardia Nacional en Cherán, además de obras carreteras, programas de conservación ambiental y apoyos para comunidades indígenas.

En materia económica, el Gobierno federal señaló que continúa el desarrollo del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en el Parque Industrial Bajío y que se mantienen programas de digitalización dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas del estado.

La visita de la presidenta a Morelia formó parte de una gira de trabajo en la que se revisaron los avances de los distintos ejes que integran el Plan Michoacán, además de la estrategia de seguridad aplicada en la entidad.

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