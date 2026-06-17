Localizan con vida a familia de Zihuatanejo desaparecida durante viaje a Jalisco

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Localizan con vida a familia de Zihuatanejo. Fotos: FGE Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán confirmó la localización con vida de una familia originaria de Zihuatanejo, la cual había sido reportada como desaparecida tras perder comunicación con sus familiares cuando viajaba hacia el estado de Jalisco.

Las personas encontradas son Yesica Rosas Salgado y su hija Dana Alexa Ramírez Rosas, de 12 años de edad; Hanna Isabel Ruiz Rivera, de 17 años, quien trabaja para la familia; y Julio César Cruz Miñon, conductor del vehículo en el que se trasladaban.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia por su desaparición fue presentada el pasado 15 de junio, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

Los reportes indican que la búsqueda se centró en Cotija, Michoacán, donde se tuvo el último registro de la familia después de haber salido de Zihuatanejo con destino al municipio de Mazamitla, Jalisco.

Tras las acciones de búsqueda, la Fiscalía estatal informó que las cuatro personas fueron ubicadas con vida y permanecen bajo resguardo institucional mientras se realizan las diligencias correspondientes para garantizar su seguridad y facilitar el reencuentro con sus familiares.

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