Jalisco, Edomex y Michoacán, las zonas de reclutamiento del narco

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Redes sociales, la vía para captar jóvenes hacia el narco. Foto: Getty Images

Desde el Estado de México y Jalisco hasta el interior de la geografía michoacana, el narco sigue en el intento de reclutamiento hacia jóvenes donde, en los últimos casos, deja de ser forzado y se convierte en voluntario por las propias personas.

Redes sociales, principal herramienta para el reclutamiento de jóvenes

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), en últimas fechas se han detectado cuatro intentos de reclutamiento, donde los dos últimos fueron voluntarios, sin agresiones de por medio.

El contacto se establece por medio de redes sociales, mismas que la autoridad califica como “fuentes abiertas”. Se emplea toda una logística donde se les paga el traslado desde su lugar de origen y, una vez llegando al punto de encuentro, se les dispone de transporte.

Jóvenes de Jalisco y Estado de México fueron localizados en Michoacán

Así pasó, por ejemplo, con una chica originaria de Jalisco, quien fue interceptada en el camino rumbo a la región de Tierra Caliente a inicios de este mes.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, dijo:

“El primero fue de una chica que venía de Jalisco, que fue interceptado (el autobús) en tránsito hacia esta zona de Tierra Caliente”.

La semana pasada, otra mujer proveniente del Estado de México también fue localizada en la comunidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.

“La segunda fue hace un par de semanas, también con una jovencita del Estado de México que, de acuerdo con el trabajo coordinado con las autoridades del Estado de México, habría tomado un autobús desde aquella entidad para trasladarse a Michoacán, y ella fue recuperada en la comunidad de Cenobio Moreno” mencionó el edil.

Detectan casos similares con jóvenes de Uruapan

Recientemente, en esta misma región, dos jóvenes originarios de Pamatácuaro, en Uruapan, fueron localizados.

Sobre este último caso, el fiscal general Carlos Torres Piña detalló que dos personas fueron detenidas, entre ellas un taxista que fungió como responsable del traslado de los menores, quienes no mostraron lesiones.

El fiscal michoacano refirió:

“En los videos se aprecia que suben de manera voluntaria, se trasladan de un vehículo a otro de manera voluntaria, no hay ninguna agresión que los obligue, sino que lo hacen de manera voluntaria y, finalmente, con los operativos que se hicieron con las diferentes corporaciones y con la difusión de cédulas, fueron encontrados en Apatzingán“.

Según cámaras de vigilancia, los menores accedieron en todo momento y se estuvieron moviendo en varias unidades. No obstante, su localización se dio tras la emisión de fichas de búsqueda por parte de sus propios familiares.

Fiscalía alerta por incremento de intentos de captación

“Por los hechos recientes, este es el tercer caso que detectamos con estas características y modus operandi. Hemos visto que a través de fuentes abiertas han tratado de reclutar a jóvenes con estas dinámicas que hago mención; son los cuatro más recientes“, dijo el fiscal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación son los que utilizan las redes sociales como gancho para el reclutamiento de jóvenes.

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