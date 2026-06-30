Cártel liderado por los “Sierra”, extorsionadores de mezcaleros, quedó desarticulado: Fiscalía de Michoacán

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Fiscalía de Michoacán desarticula a los “Sierra”. Foto: Getty Images

La Fiscalía General de Michoacán aseguró que el cartel que lideraban los “Sierra” 1 y 2 quedó desarticulado, además de mantener las investigaciones para detener a los actores políticos que presuntamente les dieron protección y facilitaron sus operaciones.

Israel Vega Rodríguez, encargado de la oficina, destacó que la caída de los hermanos Ernesto Rafael “N” y Alfredo “N” fue un gran golpe para el denominado “Cartel de Altozano”, el cual extorsionaba a comerciantes, madereros y mezcaleros.

“La responsabilidad de esta Fiscalía es llegar al fondo; tenemos que agotar todas y cada una de las líneas de investigación hacia donde nos indiquen. Si hubo alguien apoyando a estos personajes, obviamente se les fincarán responsabilidades, ya sea por facilitar acciones, de colaborar con ellos o filtrar información“, dijo.

Vega Rodríguez informó que la audiencia del “Sierra 1” está programada para este miércoles 1 de julio, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Al ser detenido en flagrancia, enfrenta cargos por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cohecho y narcomenudeo.

Asimismo, tiene órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro agravado, una de ellas en relación con el asesinato de Sergio Rangel, líder mezcalero en la región.

En lo que se refiere al “Sierra 2”, segundo al mando de este grupo delincuencial aliado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es señalado de ser el responsable del cobro de cuotas a diversos sectores; también fue detenido en flagrancia con armas de fuego y droga.

La audiencia para definir su situación jurídica está programada para el día jueves 2 de julio tras solicitar la duplicidad del término constitucional.

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