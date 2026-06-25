Video: aficionados sacuden patrulla y policías responden a tiros en Apatzingán, Michoacán

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Policías de Apatzingán responden a tiros a aficionados. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartir un video en el que se puede observar como policías del municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán, llevaron a cabo disparos al aire para intentar ahuyentar a aficionados que sacudieron una patrulla por los festejos de la victoria de México contra Chequia.

Policías de Apatzingán hacen disparos al aire para ahuyentar a aficionados

En el video que se comparte en redes sociales, se puede observar como varios aficionados con la camiseta de la Selección Mexicana comienzan a rodear una patrulla de la Policía de Apatzingán, en Michoacán, durante las celebraciones por la victoria de México sobre Chequia.

Entonces, todos comienzan a sacudir la unidad de las autoridades locales, balanceándose de un lado a otro mientras se escuchan gritos y música de fondo.

Sin embargo, de un momento a otro, comienzan a escucharse tiros al aire que presuntamente uno de los policías locales comenzó a hacer con su arma de fuego para intentar ahuyentar a los aficionados que sacudían la patrulla de Apatzingán.

Al final de la grabación, se ve como los aficionados comenzaron a correr, alejándose del vehículo oficial, confundidos y algo asustados por las acciones del oficial.

Suspenden a policía de Apatzingán

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento de Apatzingán dio a conocer que por los acontecimientos ocurridos la noche de este pasado miércoles 24 de junio en el centro de la ciudad, que involucran a un elemento de la Policía Municipal, decidieron suspenderlo.

Además, informaron que se comenzará una investigación por los tiros al aire hechos por el oficial, para aplicar las sanciones correspondientes.

“Por ello, se ha determinado la suspensión del elemento involucrado, además del inicio de una investigación y aplicar las sanciones correspondientes”, indicaron las autoridades locales.

Con balazos les pararon su desmadre.



Policías municipales desatan pánico durante festejos por el triunfo de México 🇲🇽 en Apatzingán.



Disparos al aire realizados por elementos de la corporación provocaron que decenas de personas corrieran para resguardarse en pleno centro de la… pic.twitter.com/28UoINT5c0 — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 25, 2026

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