Detienen al “Tondiro”, presunto implicado en emboscada a Guardia Civil en Nahuatzen, Michoacán

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Detienen al “Tondiro”, involucrado en emboscada a Guardia Civil. Foto: FGEMichoacán

Autoridades de Michoacán informaron que detuvieron a un hombre identificado como César Augusto “N”, alias “Tondiro”, quien presuntamente estaría involucrado en la emboscada contra oficiales de la Guardia Civil del estado, el pasado 10 de junio de 2026, en el municipio de Nahuatzen.

Arrestan al “Tondiro”, involucrado en emboscada a Guardia Civil de Michoacán

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que detuvieron a César Augusto “N”, alias “Tondiro”, quien fue identificado por las autoridades locales como un probable participante en la emboscada que se llevó a cabo en contra de elementos de la Guardia Civil del estado, el pasado 10 de junio en el municipio de Nahuatzen.

Según el informe, esta detención se dio gracias a trabajos de inteligencia e investigación encabezados por la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Formaría parte del CJNG

Según las investigaciones de las autoridades estatales, este sujeto identificado como el “Tondiro” formaría parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que también estaría involucrada en la agresión contra los guardias civiles de Michoacán.

“Las investigaciones desarrolladas de manera conjunta permitieron establecer la probable participación de un grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco en dicha agresión, por lo que se implementaron diversas acciones de inteligencia y seguimiento para ubicar a sus presuntos integrantes”, indican.

Tras las investigaciones, ubicaron a César Augusto “N” en el municipio de Ocotlán, Jalisco, donde permanecía oculto.

Resultó herido durante emboscada a Guardia Civil de Michoacán

La Fiscalía de Michoacán explica que el análisis de información permitió establecer que el “Tondiro” estaba en la zona de la agresión aproximadamente dos horas antes de que se registraran los hechos, para luego trasladarse al estado de Jalisco.

Según las autoridades, cuando lo detuvieron, se dieron cuenta que presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en una pierna, la cual habría sido provocada durante la emboscada contra elementos de la Guardia Civil.

“El detenido fue trasladado a Michoacán y fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente”, indicaron finalmente.

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