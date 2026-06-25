Cae el “Sierra 1″ en Morelia, presunto líder criminal vinculado a extorsiones y homicidios

GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Sierra 1” en Morelia. Foto: FGE

Fuerzas federales y estatales capturaron en Morelia, Michoacán, a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región Oriente y objetivo prioritario de las autoridades.

¿Cómo fue la detención del “Sierra 1”?

La detención se efectuó en la ciudad de Morelia, durante un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la SSP, Sedena, Guardia Nacional y la SSPC.

La acción derivó de un cateo en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia, donde también fue aprehendida una mujer, señalada como pareja del imputado.

Durante la actuación, las autoridades aseguraron armas de fuego de alto poder, de uso exclusivo del Ejército, y diversas dosis de sustancias con características de narcótico.

Ambos detenidos enfrentarán cargos en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Delitos que le imputan al “Sierra 1”

De acuerdo con las labores de inteligencia de la FGE, el “Sierra 1” es señalado como el presunto líder de una red de extorsión que mantenía bajo asedio a madereros y comerciantes en las tenencias de San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Madero y localidades como El Capulín y El Duende.

Asimismo, se le vincula con el hostigamiento a grupos ambientalistas de la zona.

Ernesto Rafael “N” está relacionado a diversas investigaciones por delitos de alto impacto; entre ellas, destaca su probable responsabilidad en el homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

También se le investiga por su participación en el secuestro agravado de tres hombres durante el año pasado.

En un comunicado de prensa, la FGE señaló que con esta captura, el Gabinete de Seguridad estatal busca debilitar las estructuras criminales que operan en los límites de Morelia y garantizar la tranquilidad de los sectores productivos y sociales afectados por el crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.