Detienen al “Sierra 2” tras arresto del “Sierra 1” en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Sierra 2” tras arresto de “Sierra 1”. Foto: FGE Michoacán.

Las autoridades de Michoacán dieron a conocer que lograron detener a un hombre identificado como Alfredo “N”, alias el “Sierra 2”, quien está acusado de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esto ocurre después del arresto de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”.

“Sierra 2” es detenido en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán informó que detuvieron a un hombre identificado como Alfredo “N”, alias el “Sierra 2”, así como a una mujer, pues ambos están acusados de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con las autoridades estatales, este arresto se ejecutó por personal de la Fiscalía de Michoacán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.

El operativo para arrestarlo se llevó a cabo sobre la autopista Siglo XXI, con el objetivo de desarticular estructuras generadoras de violencia que operan en la región.

Además, las autoridades destacaron que en esta operación también le aseguraron a “Sierra 2” un arma larga calibre 5.56 milímetros tipo M4, un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de metanfetamina y un vehículo que presentaba “alteraciones en sus medios de identificación”.

“Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer su posible relación con otros hechos delictivos”, indicaron.

Arresto ocurre tras detención de “Sierra 1”

La Fiscalía de Michoacán destacó que la detención de “Sierra 2” ocurrió como resultado de las labores de inteligencia e investigación hechas tras la captura de Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1”,este pasado jueves 25 de junio.

En el primer arresto, las autoridades locales destacaron que también aseguraron armas de fuego de alto poder y drogas. Además, resaltaron que como en el caso de “Sierra 2”, igual detuvieron a una mujer.

“Con estas dos detenciones relevantes concretadas en menos de unas horas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas de inteligencia, investigación y operación con las autoridades estatales y federales para combatir a quienes generan violencia en Michoacán y garantizar la seguridad de la ciudadanía“, se lee por último en su comunicado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.