Fiscalía de Michoacán investiga desaparición de activista de Los Azufres; no hubo denuncia

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Fiscalía de Michoacán investiga desaparición de activista. Foto: Charbell Lucio.

La Fiscalía General de Michoacán asegura que no recibió denuncia por la desaparición de José Silva Andrade, activista defensor del bosque, originario de la comunidad de Agua Fría, municipio de Hidalgo, pero agregan que ya investigan el caso a nivel federal.

Fiscalía de Michoacán no recibió denuncia por desaparición de activista

El fiscal interino de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, detalló que la denuncia fue presentada en las instancias federales, por lo que la dependencia estatal no realiza investigaciones en este caso.

“Esta Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene conocimiento de alguna denuncia que se haya recibido por parte de los familiares, se tiene conocimiento que la denuncia fue presentada ante la Fiscal General de la República (FGR), por lo que no podemos hacer una duplicidad de apertura de carpeta de investigación”, señaló.

El vicefiscal mencionó que hasta ahora, no ha habido un acercamiento con los familiares de la víctima.

¿Quién es el activista desaparecido?

José Luis es conocido en su municipio por su activismo en la protección de la flora y la fauna de la Reserva de la Biosfera de Los Azufres.

Su desaparición se registró el 15 de julio de 2026, luego de que, presuntamente, integrantes del crimen organizado lo privaran de la libertad.

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