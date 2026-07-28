FGE Michoacán identifica a objetivos prioritarios y presenta su “Top 10” de extorsionadores y “Top 20” de homicidas en Uruapan

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Michoacán identifica a sus objetivos prioritarios. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó un listado de 30 delincuentes catalogados como objetivos prioritarios, quienes son señalados como responsables de la violencia, homicidios y extorsiones en el municipio de Uruapan.

“Estrategia contra la extorsión en Michoacán”

Durante la presentación de la “Estrategia contra la extorsión en Michoacán”, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal del estado, detalló la operatividad de la unidad antiextorsión e hizo énfasis en la importancia de distinguir entre las dos modalidades que afectan a la ciudadanía: la “indirecta”, realizada mediante medios digitales, (aproximadamente el 70% de los casos), y la “directa”, que implica la presencia física del delincuente.

Vega Rodríguez explicó que la extorsión directa es la que más impacta la tranquilidad de los hogares y negocios.

“La extorsión directa es cuando los agresores o los maleantes hacen presencia a nuestros establecimientos, a nuestros locales, a nuestras casas, etc.”, compartió.

Extorsionadores identificados en Uruapan. Foto: FGE Michoacán. Homicidas identificados en Uruapan. Foto: FGE Michoacán.

Expuso que parte de este nuevo esfuerzo por erradicar los llamados cobros de piso o cuotas impuestas por la delincuencia será la detención de los criminales implicados en este delito.

Por ello, la Fiscalía ha identificado que gran parte de la violencia es generada por integrantes de bandas criminales, conocidos comúnmente como “cobradores”.

Autoridades de Michoacán definen a sus objetivos prioritarios

Gracias al análisis de inteligencia, se logró establecer un listado de los principales generadores de violencia.

“Identificamos a los personajes que nos están afectando directamente en tierra. Obviamente, sabemos que hay escalas de mando… están los autores intelectuales, los coordinadores operativos y el personal operativo, que es quien directamente afecta a toda la población“, señaló el vicefiscal.

Las autoridades ministeriales cuentan con dos listados que fueron presentados durante el evento oficial.

En primer lugar, se dieron a conocer los nombres y rostros del “Top 10 de extorsión”, en el que figuran personajes identificados con órdenes de aprehensión vigentes, dedicados al cobro de cuotas.

En el “Top 20 de Homicidio”, se enlistan objetivos ligados a muertes violentas, de los cuales, dos son mujeres que ya fueron detenidas gracias al trabajo conjunto del gabinete federal, estatal y municipal.

El vicefiscal aseguró que la persecución de estos sujetos será constante, para lo cual se trabajará de manera “incansable y coordinada” con todas las autoridades para lograr su captura.

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