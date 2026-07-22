Investigan en EE. UU. el origen del arma hechiza con la que adolescente mató a dos maestras en Michoacán

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Investigan origen de arma usada por adolescente en Michoacán. Foto: Getty.

Pese a que hubo sentencia, la Fiscalía General de Michoacán mantiene las investigaciones sobre el caso de Osmar “N”, el adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras al interior de la preparatoria “Anton Makárenko” de Lázaro Cárdenas, pues ahora los trabajos se centran en conocer el origen de las piezas con las que el adolescente construyó el arma de manera artesanal, sin controles industriales ni normas de seguridad.

Investigan origen del arma utilizada por adolescente en Michoacán

Para ello, se ha buscado, incluso, la colaboración de manufactureras de Estados Unidos y otras corporaciones de seguridad.

“Se continúa con el tema del rastreo del origen del arma, pero, como ya se había mencionado, es un arma hechiza, de la cual no se tiene rastro alguno de donde haya sido fabricada, pero se continúan las investigaciones, las muestras de información hacia las diferentes corporaciones y fabricaciones, en este caso también hacia Estados Unidos, tenemos una colaboración con ellos“, indicó Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán.

No lograron encontrar el celular del adolescente

El encargado del despacho de la Fiscalía michoacana reconoció también que nunca se pudo dar con el paradero del celular del menor, pese a las solicitudes hacia los padres de familia.

“No se localizó el celular, no fue posible, aún cuando se siguieron las técnicas de investigación para el rastreo del dispositivo, no fue posible la ubicación en el dispositivo teléfono”, agregó el vicefiscal.

Descartan participación de más personas en el crimen

Asimismo, descartó que en este doble feminicidio tuvieran participación más personas, siendo Osmar el único autor intelectual y material del doble crimen, y que también se estén investigando a los padres por alguna omisión en su cuidado.

Vega Rodríguez cerró mencionado que está por definirse el mecanismo para el pago por concepto de reparación de daño a las familias de María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, el cual supera los 3.2 millones de pesos.

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