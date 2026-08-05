Gobernador de Michoacán busca reactivar la exportación de aguacate a EE. UU.

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Gobernador de Michoacán busca gestiones con EE. UU. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que mantiene comunicación con autoridades de la Embajada de Estados Unidos para reactivar a la brevedad las actividades de inspección que permiten la exportación de aguacate hacia ese país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario explicó que la representación estadounidense determinó una suspensión temporal de actividades gubernamentales en Michoacán, particularmente las relacionadas con los inspectores de USDA-APHIS, encargados de supervisar el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios para la exportación del fruto.

Mantenemos una comunicación fluida con la Embajada de Estados Unidos y un trabajo de máxima coordinación entre su área de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y nuestra Secretaría de Seguridad. Unimos esfuerzos para atender cualquier inquietud y garantizar… pic.twitter.com/mgriu7RTlW — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 5, 2026

Gobierno estatal trabaja con autoridades de EE. UU.

Ramírez Bedolla aseguró que existe comunicación permanente con el área de seguridad de la Embajada estadounidense y con autoridades federales mexicanas para atender cualquier inquietud relacionada con la medida.

Según explicó, las autoridades estadounidenses les informaron que la decisión responde a acciones preventivas para proteger a su personal.

“Son acciones preventivas que realiza el gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados”, señaló.

El gobernador vinculó la situación con los recientes operativos y detenciones realizadas por el Gobierno federal en el combate a la extorsión en la entidad.

Destacan coordinación en materia de seguridad

El mandatario afirmó que se mantienen trabajos conjuntos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Civil.

Aseguró que Michoacán mantiene una estrategia permanente contra la extorsión y que los resultados comienzan a reflejarse en distintas regiones del estado.

“Estamos ante un tema sobre todo de medida preventiva de la Embajada de los Estados Unidos“, afirmó.

La industria aguacatera genera más de 200 mil empleos

Ramírez Bedolla destacó la importancia económica del aguacate para la entidad y aseguró que la reanudación de las inspecciones es una prioridad para su administración.

“La industria del aguacate para nosotros es fundamental, genera más de 200 mil empleos en el estado”, expresó.

El gobernador indicó que se trabaja para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que permitan restablecer las operaciones de exportación con normalidad.

Confía en una pronta solución

El mandatario recordó que una situación similar ocurrió en años anteriores y sostuvo que fue resuelta mediante el diálogo y la coordinación entre ambos gobiernos.

“Esto lo vamos a solucionar muy pronto, con comunicación y con diálogo lo vamos a lograr”, afirmó.

Mientras continúan las gestiones, las autoridades estatales permanecen a la espera de que los inspectores estadounidenses retomen sus actividades y se normalice el flujo de exportaciones de aguacate hacia el mercado estadounidense.

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