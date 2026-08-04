Imágenes: fuerte tormenta provoca inundaciones en Pátzcuaro, Michoacán

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Inundaciones por tormenta. Foto: Gobierno de Pátzcuaro.

En redes sociales comenzaron a compartirse varias imágenes, entre fotos y videos, de las inundaciones y daños que dejó a su paso una fuerte tormenta que se registró el pasado lunes 3 de agosto en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.

Tormenta se registra en Pátzcuaro, Michoacán

A través de su página oficial de Facebook, el Gobierno de Pátzcuaro informó que tras las intensas lluvias que se registraron este lunes, activaron un operativo de atención y monitoreo permanente con personal de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y distintas áreas municipales.

De esta manera, aseguraron, brigadas atendieron reportes de encharcamientos, escurrimientos, caídas de árboles, así como otros incidentes en diferentes puntos de la localidad, “priorizando la seguridad de la población”.

También, por esta razón, exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, no cruzar corrientes de agua, conducir con precaución y reportar cualquier emergencia al 911.

También en redes sociales, el Gobierno de Pátzcuaro aseguró que el presidente municipal Julio Arreola recorrió las zonas afectadas acompañado por personal de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y distintas áreas para escuchar a las familias, supervisar la atención y coordinar las acciones de apoyo.

🌧️⚠️ ¡Pátzcuaro colapsa por las lluvias!



La fuerte tormenta registrada este lunes ocasionó inundaciones en distintos puntos del municipio, autos arrastrados por la corriente, viviendas afectadas, bardas caídas y el desbordamiento de un arroyo. 📌 #Michoacan pic.twitter.com/E4GAr8a7td — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 4, 2026

Autoridades de Michoacán apoya a población de Pátzcuaro

Por su parte, las autoridades de Michoacán, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informaron que también brindaron apoyo a la población de Pátzcuaro por medio de su delegación municipal, la cual mantuvo recorridos y realizó una evaluación de los incidentes tras la fuerte tormenta que se registró este lunes.

“A través de nuestra Delegación de Pátzcuaro, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán mantiene recorridos y la evaluación de incidentes, en coordinación con las autoridades municipales, ante las intensas lluvias registradas esta tarde”, señalaron.

Por ejemplo, indicaron que atendieron a un vehículo que se quedó atrapado en una de las inundaciones y por lo cual se encontraba en una situación de riesgo, llevando a cabo las maniobras necesarias para poner a salvo a sus ocupantes y evitar un incidente mayor.

Al final, también pidieron a las personas que en situaciones así no crucen calles, vados o corrientes con vehículos, busquen un lugar seguro en caso de que el nivel del agua aumente, y atiendan las indicaciones de las autoridades y eviten exponerse innecesariamente.

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