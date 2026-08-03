Choca Guardia Civil con comuneros de Arantepacua

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Guardia Civil choca con comuneros de Arantepacua. Foto: César Cabrera

Personal de la Guardia Civil de Michoacán y comuneros indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, sostuvieron un enfrentamiento por la mañana de este lunes en la ciudad de Morelia.

El choque se dio en las afueras de la Casa de Gobierno, cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezaba su habitual conferencia de prensa semanal.

Un grupo de 30 comuneros, aproximadamente, en su mayoría encapuchados o con el rostro cubierto, intentaron irrumpir en el recinto, siendo detenidos por elementos del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público.

Lo anterior desató un enfrentamiento donde por un lado, los comuneros lanzaron piedras, palos y cualquier objeto a su alcance, mientras que la autoridad estatal respondió con gases lacrimógenos y balas de goma.

Durante la confrontación, comuneros quemaron un par de neumáticos sobre la avenida y retuvieron una pipa de gas. Asimismo, agredieron a Ricardo Palominos Vargas, director de Gobernación.

Previo a una mesa de negociación, que ya había sido agendada con anticipación, los habitantes de Arantepacua también intentaron tumbar la puerta principal del inmueble con el apoyo de una patrulla de su Guardia Comunal.

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