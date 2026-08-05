Golpe al aguacate mexicano: USDA detiene temporalmente operaciones en Michoacán

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USDA suspende operaciones afectando al aguacate de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente, a partir de este miércoles 5 de agosto, las actividades de su personal en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses en la entidad, afectando al aguacate que se produce en el estado.

USDA suspenden operaciones temporalmente en Michoacán

La medida impacta directamente las operaciones de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportar aguacate de Michoacán al mercado estadounidense.

En un desplegado dirigido a sus productores y empacadores asociados, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que recibió una alerta de seguridad sobre la suspensión temporal de actividades del personal del gobierno estadounidense en Michoacán.

La organización precisó que la medida afecta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios del USDA que supervisan el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para la exportación.

Analizan acciones para reducir afectaciones a la industria

APEAM informó que integrantes de su Consejo Directivo y el Director General se trasladaron a la Ciudad de México para sostener reuniones con las autoridades correspondientes, con el objetivo de atender la situación de seguridad y gestionar las acciones necesarias para reducir al máximo las afectaciones a la industria.

Asimismo, señaló que mantiene comunicación permanente con la coordinación del USDA, la cual informó que, por el momento, únicamente se autoriza el procesamiento del aguacate recibido el 4 de agosto, siempre y cuando su recepción se haya realizado en presencia de un Oficial Regulatorio del organismo estadounidense.

Aguacate descargado este miércoles no podrá ser procesado

Respecto a los aguacates que sean recibidos o descargados durante este miércoles, APEAM indicó que podrán ser descargados, pero no procesados, bajo un esquema similar al que se aplica los domingos.

También quedó suspendido el embarque de esta fruta con destino a exportación.

Por ello, cada empaque deberá evaluar y determinar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante esta jornada.

APEAM aseguró que dará seguimiento puntual a la situación y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes. Añadió que cualquier actualización relevante será informada de inmediato a sus asociados.

¿Por qué tomó esta decisión Estados Unidos?

Con anterioridad, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido en diversas ocasiones alertas de “no viajar” a Michoacán debido a los riesgos relacionados con la inseguridad y la presencia de grupos delictivos.

No obstante, la determinación de este miércoles cobra mayor notoriedad porque no se limita a una recomendación consular, sino que representa una parálisis temporal de labores del gobierno estadounidense en Michoacán, incluidas las actividades del USDA vinculadas con la supervisión de la exportación de aguacate.

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la suspensión, aunque no detalló la situación específica que motivó esta determinación ni precisó la naturaleza de la amenaza.

En un aviso dirigido a sus ciudadanos, el gobierno estadounidense recordó que Michoacán está clasificado dentro de su alerta de viaje como una zona de “Nivel 4: No viajar”, la categoría más elevada de riesgo.

Autoridades estadounidenses emiten recomendaciones

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran monitorear los medios locales, mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar mediante llamadas, mensajes de texto y redes sociales; inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP), llamar al 911 en caso de emergencia y comunicarse con la Embajada de Estados Unidos si requieren asistencia.

Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no ha informado cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión ni ha detallado las circunstancias que llevaron a adoptar esta medida.

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