Ruta del limón en Michoacán es resguardada por Guardia Nacional y el Ejército

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La Guardia Nacional y el Ejército mexicano reforzaron la seguridad en Apatzingán, Michoacán, con patrullajes en huertas y empacadoras de limón para proteger a productores y trabajadores de posibles actos de extorsión por parte del crimen organizado. El operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El despliegue ocurre tras el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien denunciaba la violencia y el hostigamiento contra el sector limonero. Las autoridades buscan garantizar que la producción y comercialización del cítrico continúen con mayor seguridad.

Guardia Nacional protege huertas y empacadoras de limón

Desde el cuartel del 30 Batallón de Infantería salen patrullas que recorren la periferia de Apatzingán, incluidas huertas y empacadoras de limón. En el operativo participa el vehículo blindado Ocelotl, utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional en acciones contra grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el teniente Juan Manuel Herrera, de la Guardia Nacional, la misión es brindar seguridad a productores y empacadoras para prevenir actos de extorsión y ofrecer mayor protección a la población.

Entre las acciones implementadas destacan:

Patrullajes permanentes en huertas y empacadoras.

Recorridos de proximidad social con productores y trabajadores.

Vigilancia en las principales rutas de traslado del limón.

Presencia de unidades blindadas y personal militar.

Productores reportan mayor sensación de seguridad

El responsable de Sanidad de la Guardia Nacional, el teniente Leonardo Valente del Carmen, explicó que durante los recorridos mantienen contacto con trabajadores de las empacadoras para conocer su situación.

Según el mando, los empleados han manifestado sentirse más seguros con la presencia de las fuerzas federales. Por ejemplo, un trabajador de una empacadora señaló que antes de los operativos era frecuente suspender actividades o desalojar las instalaciones cuando se registraban hechos de violencia.

Apatzingán es una zona clave para la producción de limón

De acuerdo con el Comité Nacional del Sistema Producto Limón Mexicano, Apatzingán cuenta con alrededor de 17 mil hectáreas dedicadas al cultivo de limón, lo que lo convierte en el segundo municipio con mayor superficie destinada a este producto en el país.

Además, en la región operan cerca de 20 empacadoras, que han podido mantener sus actividades gracias al despliegue de seguridad implementado por las autoridades federales.

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