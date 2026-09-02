Grecia Quiroz busca ampararse para no entregar celulares de Manzo, advierte exsecretaria particular

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Exsecretaria dice que Grecia Quiroz busca ampararse. Foto: Charbell Lucio

Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, aseguró que la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, busca ampararse para evitar entregar a la Fiscalía General de Michoacán los celulares del expresidente municipal asesinado en noviembre de 2025.

FGE pide entregar celulares de Carlos Manzo

La declaración de Méndez ocurre después de que acudió a la FGE para ampliar su declaración sobre el crimen contra Carlos Manzo. Tras su comparecencia, la Fiscalía solicitó formalmente a la viuda del exalcalde la entrega de los dispositivos móviles.

Durante su declaración, Yesenia Méndez pidió investigar la relación entre Grecia Quiroz y Samuel “N”, uno de los implicados en el asesinato de Manzo.

Días después de acudir ante la Fiscalía, Méndez fue despedida del Ayuntamiento de Uruapan. La exfuncionaria consideró que su salida pudo ser una represalia por sus declaraciones.

“Y sí siento que fue como una represalia por las declaraciones que vine a hacer a la Fiscalía cuando hice mi ampliación de declaración en torno a la relación tanto laboral como personal que la presidenta en funciones tenía con el compañero Samuel. También despidieron a mi pareja, a mi esposo, el día de ayer, entonces pues nos quedamos ahora sí que sin trabajo”, dijo la exsecretaria de Manzo.

Exsecretaria acusa despido masivo en Uruapan

Méndez también señaló que hubo despidos de trabajadores municipales, entre ellos elementos de seguridad y tránsito, aunque dijo que aparentemente algunos ceses estuvieron relacionados con la falta de recursos.

“Si fueron 150 elementos creo entre tránsitos policías y gente de confianza y gente de la administración pasada también”, dijo.

Grecia Quiroz buscaría amparo

Sobre los celulares de Carlos Manzo, Méndez afirmó que fue informada de que Grecia Quiroz buscaría recursos legales para evitar entregarlos.

“Pues yo tengo entendido por los comentarios que anda buscando una manera de ampararse para no tener la necesidad de entregarlos”, aseguró.

La exsecretaria reiteró que busca que se esclarezca la relación entre Quiroz y Samuel “N”. Aunque dijo haber recibido mensajes ofensivos, señaló que por ahora no solicitará protección, pues no considera que sean amenazas reales.

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