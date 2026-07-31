Grecia Quiroz pide investigar línea política en crimen de Carlos Manzo tras captura del “R1”

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, afirmó que la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, representa un avance en la investigación por el homicidio de su esposo, pero advirtió que el proceso todavía no concluye.

Durante una entrevista con Uno TV, la alcaldesa reconoció el trabajo encabezado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, así como la participación del Ejército Mexicano y del Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, insistió en que las autoridades no deben descartar una posible línea política.

Grecia Quiroz insiste en investigar la línea política

“La justicia comienza, pero aún no termina”, declaró Grecia Quiroz y explicó que no acusa directamente a ninguna persona porque no cuenta con pruebas suficientes. No obstante, pidió que la investigación considere a las personas mencionadas en vida por su esposo.

Quiroz señaló que la familia Rondán Álvarez mantiene una amistad y cercanía con el diputado Leonel Godoy. Por esa razón, consideró que el legislador no sólo debe ser llamado como testigo, sino también investigado por las autoridades.

La alcaldesa aclaró que esta postura no significa que esté responsabilizando al diputado. Reiteró que su exigencia es que ninguna línea de investigación sea descartada y que se revise toda relación que pueda aportar información al caso.

Grecia Quiroz rechaza señalamientos de la familia de Carlos Manzo

Durante la entrevistacon José Cárdenas, Grecia Quiroz también respondió a las acusaciones de Juan Daniel, hermano de Carlos Manzo, quien aseguró que ella no permitió revisar el teléfono celular del exalcalde y que encubrió al coronel Jiménez, exjefe de escoltas.

Quiroz rechazó ambos señalamientos y afirmó que ha colaborado de manera constante con la Fiscalía. Indicó que el fiscal Carlos Torres Piña conoce el seguimiento que ella ha dado a la investigación y las reuniones que han sostenido después de cada detención.

Sobre el teléfono, aseguró que nunca impidió que Juan Daniel lo revisara. Añadió que el dispositivo no se encontraba en el lugar donde ocurrió el homicidio.

Respecto al coronel Jiménez, declaró que no tiene relación con su paradero y pidió que las autoridades lo localicen, pues consideró que su detención podría ser importante para la carpeta de investigación.

Quiroz aseguró que continuará exigiendo justicia y mantendrá vigente el movimiento político encabezado por su esposo. También dejó abierta la posibilidad de participar en futuras elecciones, pero afirmó que sólo lo hará si cuenta con respaldo ciudadano.

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