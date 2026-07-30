Cae “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

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Detención en Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

En el operativo participaron elementos de la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes actuaron con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Cae “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

De acuerdo con la información proporcionada por García Harfuch, el “R1” es identificado como el principal líder del grupo de los “R’s”, una de las células criminales más violentas, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta agrupación delictiva se dedica a la extorsión, homicidios y tráfico de droga en el estado de Michoacán, específicamente en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación,como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, escribió Harfuch en un mensaje difundido en redes sociales

El titular de la SSPC añade que hasta el momento suman 31 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025 durante la inauguración del Festival de Velas, en el municipio de Uruapan.

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