Rutas, amenazas y territorios: así son los narcocorridos del “R1” y el “R2”, operadores del CJNG

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Rutas y amenazas: así describen los narcocorridos del “R1” y “R2”.Foto: Cuartoscuro

Tras la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde Carlos Manzo, también resurgieron los narcocorridos que hacen referencia a él y a su hermano Rafael Álvarez Ayala, “R2”, en los que se narran presuntas operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rutas de control territorial, amenazas contra rivales y su cercanía con Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, abatido en febrero de 2026 y conocido en las canciones como “El señor de los gallos”.

Aunque este tipo de canciones forman parte de un género musical y no constituyen prueba de hechos delictivos, sí retratan la imagen que sus autores buscan proyectar de los personajes mencionados.

El corrido del “R1” presume lealtad al CJNG y al “Mencho”

La figura de “R1” aparece en un narcocorrido disponible en plataformas como YouTube y Spotify, donde se hace referencia a su presunta cercanía con el CJNG.

Entre los versos más conocidos destacan:

“Bélicos nacimos y bélicos moriremos, todos mis soldados andan cuidando el terreno, fuerzas especiales R1 en la pechera y son cuatro letras las que tiene esta bandera”.

La frase “cuatro letras” hace alusión al CJNG, mientras que la letra también hace referencia al uso de grupos armados, vigilancia permanente del territorio y una estructura organizada para proteger las zonas bajo su control.

Otro fragmento señala:

“Andamos cuidando el terreno del señor “Mencho”, acá por Jalisco se ve todo el movimiento”.

En este caso, la canción menciona de manera directa la protección de territorios en Jalisco, estado considerado uno de los principales bastiones del grupo criminal.

Además, la letra refleja una relación de lealtad y subordinación hacia el líder del cártel.

“Como le agradezco la confianza al señor Mencho, a lo que se ofrezca sin pensarla pongo el pecho”.

En conjunto, el corrido hace referencia a:

Protección de territorios para el CJNG.

para el CJNG. Uso de armamento de alto poder .

. Integración de grupos de choque o fuerzas especiales .

. Lealtad absoluta hacia el “Mencho” .

. Operaciones en Jalisco.

El corrido del “R2” habla del control de Michoacán y de la coordinación con su hermano

En otra composición atribuida al entorno del CJNG, Rafael Álvarez Ayala, “R2”, aparece como protagonista.

Uno de los primeros versos menciona:

“El general me dio la orden de cuidarle la capital. Me metí al ruedo y en corto me puse a pelear… Aquí ando, en la lumbre, cuidando lo que es Michoacán”.

La letra hace referencia al supuesto encargo de proteger territorio en Michoacán, uno de los estados donde el CJNG ha mantenido confrontaciones con otros grupos criminales.

Posteriormente, el corrido menciona directamente a su hermano:

“Soy el R2, R1 mi hermano sabe que estamos al millón. Con el de los gallos somos una organización”.

El verso destaca la presunta coordinación entre ambos hermanos y vuelve a mencionar al líder del CJNG mediante el apodo de “El de los gallos”.

Otro fragmento señala:

“Morelia y Uruapan y varios terrenos controlo. Es mi protocolo”.

Aquí se hace referencia a ciudades consideradas estratégicas dentro de Michoacán, como Morelia y Uruapan, donde las autoridades han documentado operaciones del crimen organizado.

La canción también habla sobre:

Control territorial en Michoacán.

en Michoacán. Enfrentamientos armados con grupos rivales.

con grupos rivales. Disponibilidad inmediata para combatir cuando reciben órdenes.

cuando reciben órdenes. Portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas .

. Relación directa con el “Mencho” .

. Coordinación entre “R1” y “R2” en actividades del grupo criminal.

Uno de los versos más representativos dice:

“Papá 1, Don Mencho, da la orden y llego al serrón. Comprobado que pa’ la guerra me apesta el riflón”.

La expresión hace referencia a la obediencia a las órdenes del líder del CJNG, así como a la disposición para participar en enfrentamientos armados.

Los corridos refuerzan la imagen criminal que proyectaban los hermanos

Las letras dedicadas a “R1” y “R2” construyen una narrativa donde ambos aparecen como operadores de alto nivel del CJNG, resaltando aspectos como la lealtad a el “Mencho”, el control de plazas, el uso de armamento de alto poder, las operaciones en Jalisco y Michoacán, así como los enfrentamientos con organizaciones rivales.

La reciente captura de Ramón Ángel “N”, “R1”, anunciada por el secretario Omar García Harfuch, volvió a colocar estos corridos en el centro de la conversación pública, debido a que las investigaciones oficiales lo identifican como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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