“La justicia comienza, pero aún no termina”: Grecia Quiroz ante la detención del “R1”

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz se proclamó ante la detención del “R1”. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, representa un avance importante en las investigaciones por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo, aunque advirtió que “la justicia comienza, pero aún no termina”.

La edil reconoció el operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular, Omar García Harfuch, confirmó la captura del presunto líder criminal señalado como autor intelectual del asesinato.

Postura y mensaje de esperanza de Grecia Quiroz

A través de un mensaje público, Grecia Quiroz agradeció el trabajo realizado por las autoridades federales que participaron en la detención.

“Reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por el secretario Omar García Harfuch y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia.”

No obstante, sostuvo que la captura del presunto responsable no cierra el caso, ya que, a su consideración, aún existen aspectos que deben investigarse para esclarecer completamente el crimen.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estoy convencida de que aún hay mucho más por aclarar.”

La presidenta municipal pidió que las investigaciones continúen hasta llegar a todos los responsables materiales e intelectuales.

“Exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias; por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación, empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley.”

¿Quién es el “R1”, implicado en el homicidio de Carlos Manzo?

Ramón Ángel “N”, conocido como “R1”, el “Moncho” o el “Ramón”, fue identificado por el Gobierno de México como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Las autoridades también lo ubican como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, abatido en febrero de 2026.

El “R”. Foto: Captura de pantalla la mañanera 2022

Su captura fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación, realizados en coordinación con el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con la SSPC, “R1” es señalado como líder de la célula criminal los “Rs”, grupo relacionado con extorsión, homicidios y tráfico de drogas en diversas regiones de Michoacán y Jalisco. Las autoridades federales informaron que con esta captura ya suman 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.