Morena se deslinda de “R1”, detenido por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Michoacán

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El “R1”, relacionado con el caso Manzo. Foto: Foto: Cuartoscuro/Gobierno de México

Luego de la detención de Ramón Angel “N”, alias el “R1”, el partido Morena emitió un comunicado para deslindarse del presunto autor intelectual de Carlos Manzo; también menciona que nunca ha sido militante del partido.

Morena niega tener vínculos con el “R1”

Medios locales señalan que el “R1” sería hermano de Roldán Alvarez Ayala, expresidente municipal de Apatzingán, Michoacán, de 2001-2004. También se dice que es militante de Morena y cercano a Leonel Godoy Rangel, diputado federal del partido guinda.

El lazo sanguíneo entre Ramón Angel “N” y el exalcalde de Apatzingán no ha sido confirmado por las autoridades, aunque Morena ya emitió un comunicado para negar que el “R1” sea militante del partido.

“Asimismo, se deslinda de manera categórica de que, el hoy detenido sea o haya sido militante de Morena, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”.

En el comunicado también se reconoce el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en su labor realizada para capturar al presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

Finalmente menciona que en Morena“no protegemos ni encubrimos a nadie, no tenemos contubernio con la delincuencia, por el contrario, los gobiernos emanados de nuestro movimiento actúan conforme a la ley”.

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