Hijo del Tío Lako, cercano al “Mencho”, entre los muertos en operativo contra el líder del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Especial/Cuartoscuro

Un hijo de Heraclio Guerrero, alias el “Tío Lako”, fue una de las personas que murió con Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el operativo en Jalisco.

Fuentes consultadas al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron a UnoTV que se encontraba con el capo michoacano al momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad.

El hijo del “Tío Lako” fue identificado como Rubén Guerrero, y según la fuente consultada, los acontecimientos violentos en zonas limítrofes con Jalisco son en respuesta por la muerte de su hijo.

Heraclio Guerrero, quien tiene su centro de operaciones en Tanhuato, Michoacán, era una de las personas más cercanas al “Mencho”, y quien mayor autonomía tiene para sus operaciones al occidente de dicha entidad.

Asimismo, cuenta con una célula apodada “Los Guerrero”, la cual sirve de brazo armado para los intereses del CJNG.

Con lo anterior, sería la segunda pérdida familiar que sufre en menos de seis meses, pues durante los operativos contra Ángel Chávez, alias el “Camaleón”, quien opera en Salvador Escalante, murió un sobrino suyo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.