Cae Alan “N”, otro implicado en el asesinato de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Capturan a otro implicado en asesinato de Carlos Manzo. Foto: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Se trata de Alan “N”, quien, de acuerdo con el fiscal general del estado, fue el responsable de movilizar a los adolescentes que participaron en el crimen, y quienes días después fueron localizados sin vida.

“El día de ayer se detuvo a Alan ‘N’, quien participó el día de los hechos, el 1 de noviembre, tanto en el traslado como en la movibilidad de quienes perpetuaron este hecho, tanto Ramiro como Fernando ‘N’, a lo que es la zona de Tiamba, y están vinculados y tenían coordinación con Baruch ‘N’, que es quien priva de la vida a Fernando y a Ramiro ‘N’ el día 9-10 de noviembre”, detalló.

Torres Piña explicó que ya contaban con la orden de localización, por lo que finalmente se dio su captura en el municipio de Uruapan, cerca de su domicilio.

Cuestionado sobre los videos que presentó Grecia Quiroz a fin de que sean investigados los personajes políticos adversarios de Carlos Manzo, el titular de la FGE señaló que aún se continúa con el análisis del material para determinar su veracidad, descartar que hayan sido modificados o creados con inteligencia artificial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.